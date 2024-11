A- A+

Lindsay Lohan Conheça o marido de Lindsay Lohan, que a encantou logo no 1° encontro Estrela de 'Meninas malvadas' e marido vivem casamento discreto, com poucas aparições públicas, e engataram romance após encontro em restaurante

Estrela de “Meninas malvadas” (2004) e “Operação cupido” (1998), Lindsay Lohan estava em um restaurante em Dubai quando conheceu o marido Bader Shammas.

Era uma noite de segunda-feira. Já naquele momento, sentiu algo semelhante aos enredos os quais ajudou a popularizar em comédias românticas — algo como um amor à primeira vista ou um sentimento de que já conhecia o empresário há muito mais tempo.

“Eu disse: ‘Você se parece com alguém que eu conheço.’ Ele respondeu: ‘Não, não pareço. Quem?’”, contou ela em uma entrevista à revista Allure no ano passado. Naquele mesmo dia, eles conversaram por horas e horas, chegando até mesmo a um momento em que a atriz previu: “Sinto que você é a pessoa com quem estarei para sempre”.

De fato, depois daquela noite os dois teriam as vidas entrelaçadas. Não é muito comum que a atriz fale muito sobre o seu relacionamento com Shammas nem que faça tantas aparições públicas com o marido.

Ao marcar presença na première de seu novo filme de Natal, “Nosso Segredinho”, Lindsay surpreendeu os fãs ao aparecer na presença do amado.

O casamento de Lindsay e Shammas ocorreu secretamente em julho de 2022, de acordo com publicação posterior da revista People, mas os dois conseguiram manter a informação sobre o matrimônio em segredo por meses.

A atriz só foi mencionar a união em uma publicação em abril do ano passado. Aliás, poucos meses depois, eles anunciaram o nascimento do primeiro filho, Luai.

“Sou a mulher mais sortuda do mundo. Não porque eu precise de um homem, mas porque ele me encontrou e soube que eu queria encontrar felicidade e graça, tudo ao mesmo tempo. Estou impressionada que este é meu marido. Minha vida e meu tudo. Toda mulher deveria se sentir assim todos os dias”, disse a atriz ao homenagear o marido.

Formado em engenharia mecânica e em ciências financeiras, Shammas atualmente é vice-presidente de uma empresa no ramo bancário. O casal vive em Dubai, cidade onde se viram pela primeira vez e em que Lindsay vive há sete anos.

Veja também

SAMBA Mulheres na Roda de Samba: Torre Malakoff recebe 7º edição do evento