Ana Paula Minerato se desculpa por falas racistas e diz ter sido manipulada pelo ex-namorado

A- A+

Ana Paula Minerato usou as redes sociais, nesta terça-feira (26), para se pronunciar sobre as falas racistas ditas por ela. Em áudios vazados de uma conversa com o ex-namorado, a modelo ataca a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, usando termos como “cabelo duro” e “neguinha”.

No vídeo publicado pela ex-musa da Gaviões da Fiel, ela pede perdão pelas ofensas. “Quero pedir desculpas para todo mundo que se sentiu ofendido, porque foi realmente uma ofensa, a uma pessoa que eu nem conheço”, diz.

Aos prantos, Ana Paula aproveitou o momento para afirmar que vivia uma relação abusiva. “Quero pedir desculpa pra Ananda, de verdade. Mas queria também contar pra vocês o que eu vivi nos últimos meses dentro de um relacionamento muito tóxico”, disparou.



A modelo disse ter sido “manipulada” pelo rapper KT Gomez, seu ex-namorado. “Uma pessoa que só quis tirar de mim o pouquinho que eu tinha e conseguiu agora, uma pessoa que fez tudo por fama”, apontou.

“Essa pessoa falava que só queria três coisas de mim: que eu indicasse ele para um reality, que a música dele tocasse na Band, que botasse ele nas minhas redes sociais... Isso eu escutei várias vezes”, afirmou.

Segundo Ana Paula, ela sofria pressão psicológica do músico e que tentou sair da relação várias vezes, colocando um ponto final na última sexta-feira (17). “Eu já tinha sido invadida de tudo quanto era jeito. Ele conseguiu pegar meu celular, muitas coisas minhas. Até vídeo íntimo ele gravava, eu tinha medo que eles vazassem”, declarou.

No final, a modelo reiterou o pedido de perdão à cantora ofendida por ela, mas seguiu acusando o ex-namorado. “Apesar desse episódio de racismo ter dominado toda a pauta, sei que como mulher vivi coisas terríveis com essa pessoa que só queria fama. Ele usou essa traição, com essa Ananda, para colocar ela contra mim. Mostrou vídeos, falava coisas terríveis dela e colocava ela contra mim. Ele fazia que eu falasse coisas terríveis e eu falei. Estou muito mal”, justificou.

Veja também

NATAL 2024 Antonio Nóbrega e Orquestra Sinfônica do Recife abrem programação natalina