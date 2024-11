Quem é Ana Paula Minerato, modelo acusada por racismo

A- A+

Modelo acusada por dirigir falas racistas contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, Ana Paula Minerato coleciona polêmicas e controvérsias.

Ex-participante da oitava e da nona edição de " A fazenda", transmitida pela Record em 2016 e 2017 respectivamente, a paulista de 33 anos ficou conhecida do público depois de integrar, entre 2011 e 2014, o elenco de assistentes de palco — as chamadas "panicats" — no extinto programa "Pânico na TV", da RedeTV!.

De lá pra cá, a moça, que posou nua para a revista "Sexy" em 2014, se envolveu numa série de episódios problemáticos.

A seguir, relembre as polêmicas de Ana Paula Minerato, que se tornou alvo de um processo movido pela Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo e agora vem sendo investigada por áudios com falas racistas atribuídos a ela.

Briga familiar

Há mais ou menos cinco anos, Ana Paula não fala com a irmã, a também modelo Tati Minerato. As duas protagonizaram um "barraco" numa festa na capital paulista, em 2019.

Na ocasião, elas foram expulsas do local por uma equipe de dez seguranças, que tiveram dificuldade em apartar a confusão.

As duas romperam permanentemente a relação familiar, sem revelar o motivo da desavença.

Gemidos em reality show

Os gemidos altos de Ana Paula Minerato — que se relacionou com o ex-BBB Marcos Harter em "A fazenda 9" — foram motivos de constantes reclamações entre os confinados no programa.

Colegas da modelo alegavam que ela fazia barulhos muito altos, com gritos agudos, durante a noite, no quarto.

Ao ser questionada, a ex-panicat respondia que deveria estar com algum tipo de "apagão", pois sempre que acordava não se lembrava de nada disso.

Briga com Roberto Justus

Também em "A fazenda 9", edição que reuniu apenas ex-participantes do programa (ela havia integrado o elenco da oitava edição da atração, no ano anterior), Ana Paula Minerato travou uma discussão com o apresentador Roberto Justus.

Os dois trocaram farpas ao vivo após ela ter sido desclassificada de uma prova. "Então a gente é perdedor? Pode deixar, eu vou voltar para lá", reclamou ela, ao ser informada que deveria retornar para a sede.

Justus, na ocasião, perdeu a paciência diante das provocações: "Você está passando dos limites, e isso não é correto nem com o apresentador e nem com o programa".

A tensão só acabou após os outros peões interferirem na situação.

Afastada da mãe

Além da irmã Tati, Ana Paula Minerato também perdeu o contato com a mãe.

Desde 2019, nenhuma das duas acompanha a rotina e as apresentações da modelo no carnaval — tanto Tati quanto Ana Paula Minerato são musas da agremiação paulista Gaviões da Fiel há décadas.

Após a repercussão do recente caso de racismo, a escola de samba anunciou o desligamento da modelo.

