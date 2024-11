A- A+

Polêmica Rapper Kt Gomez explica como vazou áudio com fala racista da ex Ana Paula Minerato Ex-participante de 'A fazenda' afirma, em boletim de ocorrência, que ex-namorado a embriagou para coletar dados de seu celular; ele nega

Ex-namorado de Ana Paula Minerato, o rapper Kt Gomez explicou como veio a público o áudio com declarações racistas da modelo — na gravação de uma chamada de telefone antiga entre ambos, a ex-participante de " A fazenda" se refere à cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, e de quem cultivava ciúmes, com palavras de ódio e discriminação racial.

("Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Por isso ali é neguinha, né? Alguém ali, um pai ou a mãe, veio da África, tá na cara", afirmou Ana Paula Minerato, na tal gravação, em referência a Ananda).

Kt Gomez afirma que o áudio, compartilhado nas redes sociais na última segunda-feira (25), foi retirado por alguém a quem ele não conhece de um aparelho de celular que ele alega ter perdido tempos atrás.

Mas, afinal, por que, então, o rapper gravava as chamadas com Ana Paula Minerato? A pergunta veio à tona, entre internautas, após parte dos seguidores de Kt o acusarem de querer angariar algum tipo de fama com o caso.

Ele nega isso enfaticamente, admitindo que teve um rápido relacionamento com Ananda durante uma das constantes separações com Ana Paula.

E acrescenta que só gravava todas as conversas telefônicas com a ex-namorada por orientação de seu advogado, com o objetivo de coletar provas da própria inocência diante de um processo por violência doméstica que Ana Paula movia contra ele.

Num boletim de ocorrência registrado por Ana Paula Minerato, a modelo afirma que teria sido embriagada pelo ex-namorado para que ele tivesse acesso ao seu celular e coletasse dados pessoais dela.

Ele se defende. "No boletim, ela colocou que eu a embriaguei para poder extrair coisas do celular dela. De fato, eu olhei [o aparelho], mas não extraí nada. Nós continuamos ficando [mesmo] com o processo [por violência doméstica] ainda rolando...", contou o rapper, ao jornalista Léo Dias.

Kt Gomez afirma que o relacionamento entre ele e Ana Paula Minerato acontecia de maneira "escondida".

Segundo ele, nenhum familiar de ambos tinha conhecimento da relação. O contato com a sogra, por exemplo, só teria acontecido na última segunda-feira (25), após a divulgação dos áudios.

Ele diz, porém, que optou por ignorá-la. E volta a reforçar que a "origem do vazamento do áudio" é irrelevante diante do "conteúdo do áudio", como diz, defendendo-se.

"Esses áudios foram gravados no mês 09 [em setembro de 2024] com outro propósito e se de fato eu estivesse buscando algum tipo de vantagem então vazaria no próprio mês 09 [em setembro] que foi o mês de lançamento da minha última música", enfatiza o cantor, por meio de publicação nos Stories do Instagram, ao rebater seguidores que o acusam por buscar fama.

O rapper considera que o caso é "lamentável" e afirma que "agora só resta paciência" para que a versão de "todos os lados" venha à tona.

"Quero dizer que sou contra o racismo e repudio qualquer fala e atitude racista. Sou 100% responsável sobre as coisas que eu falo e que eu faço. Não tenho compromisso sobre terceiros. Que isso fique claro", complementou.

Ananda se pronuncia

Alvo das falas racistas, Ananda se pronunciou sobre o caso por meio das redes sociais.

"Amiga, com todo respeito, tu se acha tão bonita assim pra desmerecer a beleza de outras pessoas que são diferentes de você? Um pouco pretensiosa, não acha não?", disse a cantora, dirigindo-se diretamente a Ana Paula Minerato.

Ela continuou, sugerindo que buscará os meios legais para puni-la.

"Não tenho medo de você não, tá? Agora tu vai ver o que tu arrumou pra tu. Tu sabe que aí tu meteu um tópico muito delicado. Agora o buraco é mais embaixo e tu vai ter que aguentar. Não foi mulher pra falar? Agora tu falou pra todo mundo. Agora eu tô sabendo geral sabe também", afirmou.

O que aconteceu com Ana Paula Minerato?

Após a repercussão do caso envolvendo o vazamento de um áudio com falas racistas dirigidas à cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, a modelo Ana Paula Minerato, de 33 anos, foi desligada do posto de musa da Gaviões da Fiel, escola de samba de São Paulo, e não faz mais parte do grupo de colaboradores da emissora Band, em que atuava como titular de um programa diário na rádio Band FM.

"A Band repudia veementemente qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito. As declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora. Por esse motivo, a colaboradora foi desligada da empresa", informou a empresa.

