Tina Turner adotou os filhos de mulher agredida por seu primeiro marido, o músico Ike; relembre

Tina Turner, que completaria 85 anos nesta terça (26), casou-se com o músico Ike Turner no início dos anos 1960 e adotou os dois filhos do marido, Michael e Ike Jr.

Os meninos, nascidos no final dos anos 1950, são frutos de um relacionamento anterior de Ike, com Lorraine Taylor. Assim como Tina Tuner, Lorraine sofria agressões físicas do marido.

O ponto mais crítico da relação de Ike e Lorraine ocorreu quando ela pensou que Tina, que trabalhava com Ike, estava tendo um caso com o músico.

Lorraine ameaçou os dois com uma arma. Ike, então, pegou um cabideiro e agrediu a mulher com o argumento de que deveria repreendê-la pelas ameaças.

Dias depois de sofrer a violência física, Lorraine deu um tiro em si mesma. Ela não sobreviveu.

Ike e Tina se casaram em 1962, e a cantora adotou as crianças.

Ela os criou junto de seu filho mais velho Craig, fruto do relacionamento com o saxofonista Raymond Hill.

Ike Turner morreu em 2007, aos 76 anos, de overdose de cocaína, sem nunca ter sido punido pela Justiça pela violência doméstica cometida contra Tina Turner e Lorraine Taylor.

Conheça cada um dos filhos de Tina Turner

Craig: ao longo de sua vida adulta, Craig trabalhou como corretor de imóveis. Segundo relatos, ele era funcionário da Rodeo Realty em Beverly Hills, Califórnia.

Quando ele morreu, Tina compartilhou uma homenagem emocionante nas redes sociais. “Meu momento mais triste como mãe.

Na quinta-feira, 19 de julho de 2018, dei meu último adeus ao meu filho, Craig Raymond Turner, quando me reuni com a família e amigos para espalhar suas cinzas na costa da Califórnia”, escreveu ela no Twitter.

“Ele tinha 55 anos quando morreu tão tragicamente, mas sempre será meu bebê.”

Ronnie Turner: único filho biológico de Tina e Ike. Assim que teve idade suficiente, começou a atuar.

Seu papel mais famoso foi na cinebiografia de sua mãe em 1993, "What's Love Got To Do With It?" estrelado por Angela Bassett e Laurence Fishburne.

Ronnie enfrentou próprios problemas de saúde e morreu em dezembro de 2022.

Ike Turner Jr.: depois de casar com Ike, Tina passou a considerá-lo um filho.

Ele nasceu em 1958, e é fruto do relacionamento de Ike com Lorraine Taylor.

Ike Jr. é músico e, em 2017, estreou sua banda “The Love Thang” ao lado do artista Sweet Randi Love quando lançou o single “Freaky!”

Michael Turner: também adotado por Tina, Michael nasceu em 1959 e se absteve dos holofotes durante a maior parte de sua vida.

