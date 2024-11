A- A+

Tina Turner Confira dez músicas de Tina Turner que marcaram sua carreira Rainha do rock morreu em 2023 e deixou hits como "The best' e 'What's love got to do with it"; ela completaria 85 anos hoje

Desde que se lançou na música no final dos anos 1950, Tina Turner deu ao mundo da música diversos sucessos.

Primeiro com Ike, seu então marido, com quem formou dupla nas décadas de 1960 e 1970, e, depois, em carreira solo.

A cantora americana, que morreu em 24 de maio de 2023, completaria 85 anos nesta terça, 26 de novembro. A seguir, veja alguns dos maiores sucessos de Tina Turner.

"The best"



Composta por Holly Knight e Mike Chapman, foi gravada pela primeira vez pela cantora Bonnie Tyler no disco "Hide your heart".

Mas foi na voz de Tina que a música alcançou um sucesso fenomenal. Era uma das faixas do disco "Foreign affair", de 1989.

"I don’t wanna lose you"



Também faz parte de "Foreign affair", o sétimo disco da carreira de Tina Turner.

É uma canção de amor composta por Albert Hammond e Graham Lyle, dupla de hitmakers que já fizeram dezenas de canções para outros artistas além de Tina.

O clipe da música também ficou marcado na trajetória da cantora.

"What’s love got to do with it"



Graham Lyle também assina, em parceria com Terry Britten, esta música que é um dos maiores sucessos de Tina Turner.

A canção faz parte do álbum “Private Dancer”, de 1984, e foi a primeira faixa a alcançar o topo da Billboard Hot 100.

O single em vinil de "What’s Love Got to Do With It" vendeu mais de 2 milhões de cópias em todo o mundo.

"We don’t need another hero"



Outra da dupla Britten e Lyle, a música ganhou destaque por compor a trilha sonora do filme “Mad Max – Além da Cúpula do Trovão”, estrelado por Mel Gibson.

Também faz parte do álbum “Private Dancer”, chegando a alcançar o topo das paradas em países como Espanha, Austrália, Canadá, Suíça e Alemanha.

"Let’s stay together"



É o maior sucesso do músico americano Al Green, que a lançou em disco homônimo de 1972.

"Let's stay together" foi regravada por inúmeros artistas, mas a versão mais lembrada, além da original é a que Tina Turner gravou para o disco "Private dancer".

Já foi classificada como a 60ª maior música de todos os tempos pela revista Rolling Stone.

"Private dancer"



Foi composta por Mark Knopfler, líder do Dire Straits, e faria parte de "Love over gold", quarto álbum da banda britânica.

Mas Knopfler desistiu de cantá-la pois achou que não ficaria adequada na voz de um homem.

O guitarrista Jeff Beck é quem faz o solo de guitarra na versão de Tina Turner, que acabou batizando seu álbum.

"Proud Mary"



É de autoria de John Fogerty, que a gravou pela primeira vez no disco "Bayou Country", da banda Creedence Clearwater Revival.

Ike e Tina fizeram um cover elogiado da música em 1971. Mais tarde, já nos anos 1990, ela regravou a canção já em carreira solo.

"Cose della vita / Can’t stop thinking of You"



Foi lançada por Eros Ramazzotti em seu quinto álbum, "Tutte storie" (1993), mas ganhou um gás após um relançamento no qual o italiano faz um dueto com Tina Turner.

Lançada no final de 1997, a música foi incluída em um álbum de sucessos de Ramazzotti.

"I don’t wanna fight"



Lançada para o filme biográfico “What's Love Got to Do With It”, a canção foi escrita originalmente para Sade, que a enviou para Tina Turner.

Obteve grande sucesso nas paradas mundo afora e foi indicada ao Grammy de 1994 em duas categorias, incluindo melhor performance vocal feminina.

"River deep, mountain high"



Outra que fez sucesso nas mãos de Ike e Tina, batizando o álbum da dupla de 1966.

Chegou a ser regravada por Deep Purple e Celine Dion, entre outros artistas e é considerada a 33º maior canção de todos os tempos em lista feita pela revista Rolling Stone.

