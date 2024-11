Vertin atua e interpreta canção de Luís Capucho em novo clipe

A- A+

Está no ar o videoclipe da canção “Maluca”, composição do artista capixaba Luís Capucho. Quem protagoniza o vídeo é o cantor e compositor arcoverdense Vertin, que também produziu a nova versão.

Com direção de Marcus Leoni, de São Paulo, no clipe de “Maluca” (assim como na canção), Vertin e entra como intérprete. Em cena , ele utiliza figurino resgatado do acervo de Silvia Feola.

“Interpretar uma música é um desafio de cantar o que não escrevo, e ao mesmo tempo produzir musicalmente arranjos para interpretá-los. Esta produção está no lugar de intérprete, e também possui o lado musical do artista Vertin porque toquei e gravei a maioria dos instrumentos, inclusive a bateria pela primeira vez. Dentro da própria gravação, tem trechos com a voz incidental de Luís Capucho, com quem troquei mensagens. Existe toda essa mística envolvida”, conta Vertin.

A música “Maluca” já havia sido gravada anteriormente por Cássia Eller, no seu álbum “Com Você… Meu Mundo Ficaria Completo” (1999).

Na nova versão, produzida por Vertin, ele gravou quase todos os instrumentos, tendo apenas o baixista Lucas Crasto como convidado da faixa, que, além de gravar o instrumento, mixou e masterizou a faixa.





