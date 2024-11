Diabolin e o Círculo de Fogo começam circulação em seis cidades de Pernambuco

A- A+

Quem frequentava o Bairro do Recife há alguns anos e/ou frequenta o sítio histórico de Olinda atualmente, com certeza, já viu o artista Diabolin fazendo alguma de suas performances – em geral, engolindo fogo ou caminhando na corda bamba.

Com 43 anos de carreira artística, Gilberto do Nascimento Pereira, o Diabolin, fará, pela primeira vez, uma circulação com financiamento.

A partir desta sexta (22), o projeto Diabolin e o Círculo de Fogo fará uma itinerância por seis cidades pernambucanas – Águas Belas, Buíque, Caruaru, Olinda, Tacaratu e Triunfo – levando sua arte circense para novos públicos.



A circulação tem incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura).

Diabolin e o Círculo de Fogo

No espetáculo que levará aos seis municípios, Diabolin traz números de mágica e explora o elemento fogo como momento auge da apresentação, através do salto no círculo em chamas e com facas.

Durante sua itinerância, Diabolin e o Círculo de Fogo será apresentado em ambientes urbanos e rurais, como aldeias e quilombos.

Além disso, também serão realizadas oficinas de construção de objetos circenses nas escolas públicas, associações e centros comunitários das comunidades por onde passará.

Diabolin

Começou sua trajetória aos 10 anos de idade, na Pracinha do Diário, ao lado de veteranos que lhe ensinaram o ofício.

Aprendeu a arte de cuspir fogo com sua mãe. Conviveu com o Palhaço Cafuringa, o contorcionista Borrachinha e a dupla de emboladores Caju e Castanha, entre outros palhaços e cantadores.

Seu espírito andarilho o fez ingressar em uma trupe de circo. Percorreu por vários anos interiores e capitais de estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

Já experiente, voltou às ruas e praças do Recife e Olinda e fundou o Circo Esperança. Um circo sem lona e composto por um homem só, adaptado à precariedade da rua para encantar transeuntes com esquetes de palhaçaria, equilíbrio em corda, números com fogo e círculos de facas.

O Circo Esperança difunde a arte circense e realiza a transmissão de saberes para novas gerações, como o seu filho, o palhaço Jesus.

Confira o calendário do projeto Diabolin e o Círculo de Fogo por Pernambuco

Triunfo

22/11 - 14h | Oficina na quadra do projeto Cor, Arte e Cidadania, no Bairro do Rosário

22/11 - 19h | Espetáculo na quadra do Alto da Boa Vista

23/11 - 16h | Espetáculo no Quilombo de Águas Claras

Tacaratu

25/11 - 17h | Espetáculo na Praça Igreja Nossa Senhora da Saúde

26/11 - 8h | Oficina na Escola Estadual Indígena Pankararu Ezequiel

26/11 - 17h | Espetáculo no Pátio da Igreja de Santo Antônio, na Aldeia Brejo dos Padres

Buíque

27/11 - 17h | Espetáculo na Praça da Vila de Catimbau

28/11 - 8h | Oficina na Escola Municipal Manoel Benício de Siqueira, do distrito

28/11 - 17h | Espetáculo na Praça do distrito Carneiro

Águas Belas

30/11 - 17h | Espetáculo em frente à Paróquia São Sebastião

01/12 - 8h | Oficina na Escola Bilíngue Antônio José Moreira (Aldeia Fulni-ô)

01/12 - 17h | Espetáculo na Praça Central da Aldeia Fulni-ô

Caruaru

06/12 - 17h | Espetáculo no Marco Zero

07/12 - 8h | Oficina no Quilombo Serra Verde

07/12 - 17h | Apresentação no Quilombo Serra Verde

Olinda

08/12 - 17h | Espetáculo “A entrada do beco de Diabolin” – Rua Cel. Joaquim Cavalcante, 579, Varadouro

