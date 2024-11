A- A+

FESTIVAL Festival Circo Preto chega às escolas públicas do Recife com arte, cultura e risos Programação gratuita, programada para acontecer nesta quinta-feira (21) e sexta-feira (22), e no fim de semana, celebra a Semana da Consciência Negra com espetáculos de Pernambuco, Paraíba e Minas Gerais

Na Semana da Consciência Negra, o Festival Circo Preto - Negritude no Centro do Picadeiro, pela primeira vez, transforma escolas públicas do Recife em palcos para apresentações circenses que unem arte, cultura e ancestralidade. Com espetáculos gratuitos, a iniciativa busca valorizar a cultura afro-brasileira e formar novas plateias, marcando o primeiro ano em que o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é feriado nacional. A programação, realizada com incentivo da Secretaria de Cultura, Fundação de Cultura Cidade do Recife e Prefeitura do Recife, por meio do Sistema de Incentivo à Cultura, reúne atrações de Pernambuco, Paraíba e Minas Gerais.

A jornada de apresentações começa nesta quinta-feira, dia 21, na Escola Municipal João Pessoa Guerra, na Várzea, com o espetáculo "Um Curto-circuito de Risos!", do Palhaço Gambiarra, de Pernambuco. Habilidades como equilíbrio no monociclo, malabarismo e interação com a plateia garantem momentos de diversão.

No mesmo dia, às 16h, a Trupe Circuluz (PE) apresenta "Círculo Brincadeira" na Escola Santa Edwiges, em Afogados. A palhaça Keke Kerubina traz uma dramaturgia que combina elementos das culturas afro-brasileira e indígena com danças como ciranda e cavalo marinho, criando uma experiência lúdica para o público.

A programação segue na sexta-feira, dia 22, na Escola Municipal Célia Arraes, com o Palhaço Bam Bam, da Paraíba, e seu espetáculo "Arara Azul". Com números de malabarismo, música e mágica. Bam Bam transforma o palco em um espaço vibrante, interagindo com a plateia em uma experiência repleta de humor e surpresa.

Programação especial no fim de semana

No dia 23, sábado, às 18h, a Escola Pernambucana de Circo recebe o Coletivo Ilusório, de Minas Gerais, com "Intermitente", um espetáculo que mescla malabarismo, teatro de sombras e objetos, criando uma experiência sensorial e poética. No domingo, 24, às 16h, o Coletivo 3º Ato (PE) apresenta "Frevo na Ponta do Nariz" no bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana, unindo palhaçaria, música ao vivo e histórias sobre o frevo, em uma narrativa envolvente que mescla arte e cultura pernambucanas.



O Festival Circo Preto - Negritude no Centro do Picadeiro teve início desde o último dia 16 de novembro e segue até 1º de dezembro. Para saber mais, acesse o instagram do Festival.

