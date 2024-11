A- A+

Artes Aéreas Espaço Entrelaços entra na rota do Festival de Circo do Brasil; saiba mais Com pouco mais de um ano de funcionamento, espaço de aéreos sediado no Bairro do Recife recebeu workshop do goiano Felipe Nicknig, na 18ª edição do evento

A cidade do Recife está recebendo, de 1 a 10 de novembro, o Festival de Circo do Brasil, com apresentações, oficinas e ações voltadas para as artes circenses. A 18ª edição do evento levou sua programação para palcos tradicionais e novos espaços de circo.

Com pouco mais de um ano de funcionamento, o Espaço Entrelaços, sediado no Bairro do Recife, entrou no radar do Festival, recebendo o workshop “Aéreo Dinâmicos: uma base para começar", ministrado por Felipe Nicknig, criador e professor na Catavento Cia Circense, de Goiás.

Felipe, que também se apresentou no Festival com o espetáculo “Hi.a.to”, ministrou a oficina nas tardes de quinta (7) e sexta-feira (8), reunindo cerca de 20 pessoas inscritas.

“Quando fui convidado para fazer a oficina aqui em Recife de novo, fiquei muito feliz. E quando soube que seria nesse espaço novo, que abriu há mais ou menos um ano aqui em Recife, veio um peso ainda mais importante, porque ter novos espaços surgindo numa cidade como Recife e que recebe um festival de circo tão importante no Brasil, mostra um pouco da potência que o circo e o festival têm aqui na cidade”, disse Nicknig.

O aerealista elogiou a localização e estrutura do Espaço Entrelaços. “Fazer o workshop aqui foi muito legal, porque está muito bem localizado, perto de todas as ações do festival, numa região importante do Recife, o Recife Antigo. É um espaço super preparado para os aéreos. Recebemos cerca de 20 pessoas e o espaço está cabendo, confortável e estruturado, com colchões de segurança e equipamentos”, disse Felipe.

“Quero convidar quem é de Recife e quem passa por Recife para vir conhecer esse espaço. Vale a pena!”, concluiu Felipe Nicknig.

Felipe Nicknig, criador e professor na Catavento Companhia Circense, de Goiás

Estreia no Festival

“Receber o Festival de Circo do Brasil no Espaço Entrelaços reforça nossa missão de ser casa para o circo em Recife. Eventos como este são fundamentais para manter viva a tradição e a inovação da linguagem circense na nossa cidade, conectando artistas, alunos e entusiastas a uma rede maior de criação e aprendizado. Nos dedicamos a cultivar esse ambiente pulsante, promovendo o crescimento e valorização do circo”, afirmou Paloma Gouveia, aerialista, instrutora e sócia do Entrelaços.



“É um prazer enorme receber uma Oficina do Festival de Circo do Brasil no Entrelaços! Um dos propósitos do espaço é servir à comunidade circense, oferecendo estrutura e recursos para o desenvolvimento de atividades de professores e artistas. Em contrapartida, essas ações nos ajudam a manter o espaço em pleno funcionamento, com manutenções e itens de segurança sempre atualizados", comentou Silvia da Fonte, aerialista, instrutora e também sócia do espaço.



SERVIÇO:

Espaço Entrelaços

Endereço: Avenida Marquês de Olinda, 111, Bairro do Recife (entrada pela rua de trás, terceiro andar).

Instagram do Espaço Entrelaços (@entrelacosespaco)

Veja também

Cinema Chefe da Pixar celebra sucesso de "Divertida mente 2" no Brasil