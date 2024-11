A- A+

selton mello Famosos reagem a concurso de sósias de Selton Mello em cinema do Rio: "Onde se inscreve?" Artistas reagiram à publicação do próprio ator, que brincou sobre o evento: "adoraria poder ir somente pelo prazer de ficar em terceiro lugar"

O concurso de sósias de Selton Mello organizado pelo Grupo Estação, no Rio, divertiu famosos na web.

A competição, que acontecerá no próximo domingo (1), foi divulgada por cartazes colados nas ruas da Zona Sul do Rio de Janeiro.

"Neste domingo, dia 01/12, às 15h, no saguão do Estação NET Rio, teremos um concurso de sósias da grande estrela de “Reflexões de um liquidificador”, “Cheiro do ralo”, “Erva do rato”, “O Auto da compadecida” e de uma das maiores bilheterias nacionais de todos os tempos: “Ainda estou aqui”. Ninguém mais ninguém menos que Selton Mello. Então já preparem seus bigodes cheios, suas vozes aveludadas e venham participar!", diz anúncio.

O próprio ator de 51 anos foi o primeiro a entrar na brincadeira. "Eu adoraria poder ir somente pelo prazer de ficar em terceiro lugar", comentou o protagonista do filme "Ainda estou aqui", em post no seu perfil do Instagram.

Nos comentários da publicação, vários famosos caíram na gargalhada. "Onde se inscreve?", perguntou o ator Hugo Bonemer. "Que maravilha", disse Marcos Veras.

Outros artistas como Fafá de Belém, Fernanda Paes Leme e Danton Mello, irmão de Selton, também deixaram suas risadas nos comentários. "Chapliniano", afirmou Nicollas Prattes, em referência ao famoso boato que sustentava que Charlie Chaplin havia ficado em terceiro lugar em um concurso entre seus próprios sósias. O próprio ator negou a informação em 1966.

Recentemente, numa competição de sósias de Timothée Chalamet, em Nova York, o astro de "Duna" e "Wonka", em pessoa, pegou todos de surpresa ao surgir entre seus sósias no evento.

Veja também

Lançamento Luciano Bivar lança livro com bastidores do governo Bolsonaro, nesta quinta-feira (28)