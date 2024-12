Filha de Silvio Santos abre álbum de família no dia em que apresentador faria aniversário

A- A+

Filha de Silvio Santos, a apresentadora e produtora Silvia Abravanel abriu fotos raras de parte do álbum da família, nesta quinta-feira (12), data em que o apresentador, que morreu em agosto deste ano, faria aniversário e completaria 94 anos.



Segunda filha do comunicador — que a adotou na época em que era casado com Maria Aparecida Vieira, sua primeira mulher —, ela publicou um texto emotivo em homenagem à figura paterna por meio de um vídeo no Instagram em que resgata várias imagens antigas da convivência em família.

"Meu paizinho amado, que dia lindo esse 12/12/2024. Hoje o céu está em comemoração e, no que deveria ser um dia triste e de lágrimas, para mim será um dia de gratidão, pois sei que você está celebrando ao lado de Deus do seu jeitinho, sem muita festança, porém, com muita gratidão, como você sempre teve, por mais um ano de sua existência nesse plano", afirmou Silvia.

A herdeira de Silvio Santos prosseguiu: "Seus ensinamentos, seus exemplos, seus cuidados, seu zelo, suas broncas e seus conselhos, para mim e comigo (e minhas filhas), estão mais vivos do que nunca. Meu melhor amigo, meu mestre, meu paizinho amado, melhor avô! Deus, obrigada por abençoar tanto a minha vida nos meus 53 anos ao lado do melhor pai do universo. Por favor, meu Senhor, continue abençoando sempre meu paizinho com muita paz, muita luz e muito amor nesse plano que hoje ele se encontra, pois esse é o meu presente de um feliz e abençoado aniversário do meu paizinho amado".

Quem são as filhas de Silvio Santos

Desde que Silvio Santos morreu, em decorrência de uma broncopneumonia após uma infecção por Influenza (H1N1), as filhas do apresentador têm assumido parte das responsabilidades do pai em frente às câmeras e nos bastidores do SBT.

Desde 30 de junho, quando a nova programação dominical do canal foi ao ar, Rebeca e Patricia Abravanel, que já comandam programas, vêm ganhando ainda mais tempo no ar. Mas além de Rebeca e Patricia, o império criado por Silvio Santos também conta com o trabalho das filhas Daniela, Cíntia, Silvia e Renata.

