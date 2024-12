Talento no teatro e na TV, Jurema Fox se torna primeira cantora drag de pagode de Pernambuco

A- A+

É indiscutível que o Nordeste é celeiro de grandes artistas. Foi nesta região que nomes imponentes da cena musical, como Chico Science, Alceu Valença, Zé Ramalho e Luiz Gonzaga, ganharam projeção nacional. Inspirada no exemplo da cantora Glória Groove, que, recentemente, ganhou um prêmio com a música “O Nosso Primeiro Beijo”, a atriz, repórter e apresentadora pernambucana Jurema Fox iniciou a carreira de cantora de pagode.

A drag queen, vivida pelo ator pernambucano Reyson Santos, que é morador do Barro, na Zona Oeste do Recife, lançou, no dia 29 de outubro, o clipe da música ‘A Praieira’, que foi sucesso na voz de Chico Science. O vídeo teve participação do grupo Sambadeiras e ganhou participação do cavaquinho, pandeiro, tatan e muitos outros instrumentos do ritmo.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, a artista falou dos sonhos sobre esta etapa da carreira dela, que tem sido bem sucedida. Somente no Instagram, ela tem mais de 360 mil seguidores.

“Eu sempre convivi com o teatro musical. Fiz grandes espetáculos. Na ‘Ópera do Malandro’, de Chico Buarque, interpretei a Geni. É um clássico da dramaturgia brasileira. Fiz o ‘Circo do Futuro’, com o Palhaço Chocolate. Isso me deu experiência e me fez gostar de música. Em 2011, quando eu estava fazendo o espetáculo ‘Paloma Para Matar’, surgiu a Jurema, que cantava em grandes espetáculos. Naquele tempo, eu estudava Marketing e fiz pós-graduação em comunicação empresarial”, explicou ela.

Depois de dar o pontapé inicial na carreira, que promete ser promissora, Fox gravou o vídeo do hit “Vem Aqui em Casa”. As cenas foram registradas no Alto José Bonifácio, na Zona Norte do Recife. Em cinco dias, o clipe passou das 3 mil visualizações.

Passo ousado

Após gravar os dois clipes, Jurema Fox lança, neste sábado (14), oficialmente, a primeira roda de samba, denominada de ‘Resenha da Juju’, que celebra a atitude da agora cantora de soltar a voz e embalar o gosto musical da população.

O show, que acontece no Bar do Possi, na Rua Real da Torre, 1761, começa às 15h, com Dj Allana Marques e conta ainda com encerramento da Bateria das Sambadeiras. Os ingressos custam R$ 40 e estão disponíveis na Bilheteria Digital ou no local.

"Eu venho participando de muitos festivais de samba e pagode, como o 'Samba Recife', e até hoje eu me envolvo nisso. O pagode está muito em alta, aqui em Pernambuco. Após muitas pesquisas, decidi lançar meu trabalho, que é audiovisual. Eu trabalho com imagem, porque Jurema Fox é isso. O pagode está presente em todos os lugares, seja elite ou periferia, para falar de amor, de amigos e da família. Eu estou amando e gostando de descobrir cada fase desse caminho", apontou ela.

‘Resenha’ vai contar com banda ao vivo, passeio por músicas que marcaram época na cena brasileira. Com direção musical de Raphael Lima e direção artística de Caco Brasil, a artista recebe convidados num palco 360°. Estarão presentes:

Taiguara Borges;

Gabi do Carmo;

Cantor PH;

Éder Arruda;

Boa Ousadia;

Insinuar;

Samba Black;

Tag;

Tiago Possi;

Entre Outros.

Quem é Jurema Fox?

Com ampla carreira no teatro, Jurema Fox começou a carreira na televisão, em 2014, integrando o elenco do Programa ‘Agora é Hora’, na extinta TV Clube Pernambuco, atual TV Guararapes. Como repórter de rua, fazia matérias tratando de assuntos inusitados. Naquela época, a atração contava com direção de Jacqueline Araújo, apresentação de Flávio Barra, além dos repórteres Jota Júnior e Ni do Badoque.

“Mais tarde, comecei a receber convites para trabalhar na noite, como drag queen. Não era o que eu queria, mas eu achei interessante, a título de aprender mais uma arte e complementar minha renda. Comecei a fazer os shows. Até então, a drag fazia apenas dublagens. Não tínhamos cantoras como Pablo Vittar e Glória Groove. Eu sentia a necessidade de me expressar. Foi quando eu gravei um CD de brega, que bombava, naquela época, embora eu amasse o samba e o pagode. Depois de eu ter jogado meus vídeos na internet, o pessoal do ‘Esquenta’ [programa da TV Globo, apresentado por Regina Casé, e extinto em 2017] me notou. Eu fui. Logo na sequência, participei do ‘Encontro com Fátima Bernardes’. Na Record, participei do ‘Câmera Record’ e logo após fui chamada para o ‘Agora é Hora’”, detalhou.

Foi em 2019, após uma movimentação estratégica na TV pernambucana, que o grupo, agora sem Ni do Badoque e com Adeildo B, migrou para a TV Jornal, afiliada ao Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) em Pernambuco. Na emissora, o grupo estreou o ‘Turma do Barra’, humorístico que está no ar até hoje.

Jurema também foi pioneira no jornalismo local. Foi a primeira repórter de um programa de hard news, no 'Primeiro Impacto', também na TV Jornal, assim que o jornalista Rodrigo de Luna assumiu o comando da atração.

Hoje, Fox comanda o programa musical 'Alô Comunidade', que é gravado em diferentes pontos do Recife e vai ao ar aos sábados, às 12h.

Em projeção nacional, Jurema já participou de programas importantes, diretamente na emissora fundada por Sílvio Santos. Ela já marcou presença no ‘Fofocalizando’, ‘Teleton’ e ‘Chega Mais’. Este foi extinto da grade, na última sexta-feira (6).

