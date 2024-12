Terra Café: uma década de abraços, música e resistência

A- A+

Um cajueiro no quintal de uma casa na Boa Vista foi ponto de partida para juntar gente, trocar ideias e tomar um café. Mas o ambiente parecia "muito legal para pequenos shows” - sugestão do cantor e compositor recifense Juvenil Silva, responsável pela primeira apresentação no local.

Crédito: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“E depois muitas músicas a gente viu surgir debaixo do cajueiro”, lembrou Fernanda Batista, idealizadora do espaço. Público chegando, lugar identificado e veio Juliano Holanda, em seguida Martins e a cena da música local estava a postos para conceber, em 2014, o Terra Café Bar - lugar cuja feitura de existir, abraçar e promover encontros de resistências celebra nesta segunda (9), dez anos, desdobrados em (res)significações dadas por artistas, público e arte.





Logo mais à noite, a década do Terra será exaltada em mais uma edição de sua “Segunda do Amor”, dessa vez regada a prosas musicadas da Mostra Reverbo - coletivo pernambucano de música, entoado por vozes e possibilidades.





Localizado atualmente na Bispo Cardoso Ayres, na Boa Vista, o espaço já passou por outras ruas do mesmo bairro. De acordo com Fernanda, no primeiro endereço não cabia mais do que 80 pessoas.



"A fila de artistas foi se tornando tão grande que a gente teve que mudar para um segundo local e para onde estamos agora, que recebe até 400 pessoas”, contou ela, complementando que há dez anos, surgiu “a vontade de juntar, de unir, de ser realmente resistência”.

Portas abertas

Embora predominante em valorizar artistas locais, o Terra também dá boas-vindas a nomes nacionais da música e da arte. Gabriela Dias, à frente da curadoria da casa e sócia ao lado de Fernanda, relembra passagens como as de Marcelo Jeneci e Zélia Duncan, e de estrelas do audiovisual.

Fernanda e Gabriela, sócias à frente do Terra | Crédito: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

"Fizemos o 'after’do filme de Gal Costa (“Meu Nome é Gal”, 2023). Sophie Charlotte veio e viveu a experiência que é o Terra, cantou e se divertiu”.



Já Fernanda traz à tona lembranças de Marina Sena, Edy Star e Joyce Alane, além de brincantes de maracatus e do boi marinho em meio a orquestras de frevo. “Temos o maior orgulho em fomentar a cultura popular”, destaca.

Terra, sem café

Entre as novidades para o próximo ano está a mudança de nome. “O que seria Terra Café vai mudar para Terra”, adiantou Gabriela, que também falou sobre o desejo de transformar a casa em espaço cultural.

“Teremos muita coisa bonita chegando”, salienta.

O Festival Terra Autoral, com artistas que tocam pela primeira vez no palco da casa, também integra o rol de boas novas da casa para 2025.

Reverbo + Terra

"Parte de um todo". É assim que um dos nomes precursores do palco do Terra, Juliano Holanda, define o espaço junto à Mostra Reverbo.



Atuante desde os primeiros tempos do espaço, o multiartista pernambucano também considera o Terra Café um "símbolo". E "para quem sabe ver: verbo conjugado no plural".



Tal qual Juliano, outros nomes que integram a Reverbo, também deram suas definições ao local, tomado desde sempre pelo intento de reproduzir arte, e com maestria.

"Existir"

“A Reverbo e o Terra são partes de um todo - embora existam independentes (...) lá encontramos voz, um espaço de revolução. É um símbolo, para quem sabe ver: verbo conjugado no plural”, foi assim que o multiartista Juliano de Holanda, criador da Reverbo em 2016, junto a Mery Lemos, discorreu sobre o Terra, a que ele deu a acepção de “existir”, ao resumir o espaço em uma única palavra.



Aconchego

Tal qual, Gabi da Pele Preta, por definição, e em maiúsculas, remeteu-se ao Terra como ACONCHEGO. “Uma alegria fazer parte dessa história e, igualmente, tê-lo como parte da minha”, complementou.

Encontro, abrigo

"O Terra Café é um verdadeiro templo da música e do encontro entre quem faz e quem desfruta dessa arte”, ressaltou Mayra Clara, cuja palavra atribuída foi “encontro”. PC Silva, por sua vez, deu à casa sinônimo de “abrigo”, ressaltando que o espaço “é a luz de um poste numa esquina da nossa vida artística”.







Abraço, resistência, cultura

Um espaço de “confluências em prol da música autoral (...)”, divagou o cantor, compositor e poeta Revoredo, cuja palavra “resistência” resume o Terra.



Já Joana Terra definiu a casa com a palavra “abraço” e Isabela Moraes reconhece como sendo "a mais importante de Recife, que abraça a música autoral” e, portanto, é sinônimo de “cultura”.



Serviço

10 anos do Terra Café Bar, com show da Reverbo

Quando: hoje, a partir das 20h

Onde: Terra Café Bar - Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla

Informações: @terra_cafebar

