Silvio Santos Silvia Abravanel afirma que "conversa" com Silvio Santos todos os dias Apresentadora diz que tem seguido com a vida independente da tristeza porque assim era o desejo do pai, morto em agosto deste ano

Silvia Abravanel sentiu muito a morte de seu pai, Silvio Santos, um dos maiores comunicadores da televisão brasileira. Mas passados três meses, a apresentadora de programas infantis no SBT afirma estar seguindo a vida independente do luto e tristeza pela perda. “A vida é muito curta pra perder tempo, parar e ficar só no sofrimento”, disse ela em entrevista ao site Splash, acrescentando que ainda divide confidências com Silvio “todos os dias”.

“Todos os dias. Converso com meu pai todos os dias. Gostaria muito que ele estivesse comigo, gostaria muito de poder ligar pra ele e compartilhar os momentos bons, os momentos ruins, mas converso com ele em pensamento. Pra mim, meu pai não morreu, ele está vivo e vai viver o resto da minha vida dentro do meu coração”, disse ela à publicação.

A apresentadora afirmou também que consegue ter uma conexão muito forte com o pai. “As pessoas que têm pais têm pra onde ligar. Não tenho mais como ligar para o meu pai. Mas eu tinha uma conexão muito forte com ele. Eu não precisava estar todos os dias, não precisava falar com ele ao telefone todos os dias. Eu pensava alguma coisa e sabia que ia acontecer, porque era muito forte a minha ligação com o meu pai. Isso continua muito forte.”

Na relação diária, contou Silvia, o apresentador dá direcionamentos para que ela passe pelos momentos mais difíceis. “Às vezes, preciso resolver alguma coisa ou está acontecendo alguma coisa ruim na minha vida, sei que ele vai me dar a direção, porque é como ele fazia. Eu não precisava ligar para o meu pai falar: 'ó, você tem que fazer isso'. A minha conexão era tão forte, tão forte, que ele, de longe, já sabia que estava acontecendo e me dava o direcionamento. Meu pai era o meu melhor amigo depois de Deus. Isso ainda segue hoje em dia.”

