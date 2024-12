A- A+

FAMOSOS Donatella Versace intriga internautas ao aprecer com visual rejuvenescido Fotos da estilista italiana em evento surpreendeu o público, que levantou a hipótese dela ter passado por algum procedimento estético

Donatella Versace compareceu à estreia do musical “O Diabo Veste Prada”, no domingo (1º), e acabou roubando a cena. As fotos compartilhadas pela estilista italiana tiveram grande repercussão nas redes sociais.

Nas imagens, a magnata da moda aparece ao lado de celebridades como a atriz Vanessa Williams, o cantor Elton John e o marido dele, o diretor David Furnish, além da icônica editora-chefe da Vogue, AnnaWintour.

“Confirmada para a noite de gala de abertura de 'O Diabo Veste Prada'. Elton John, você é um gênio. Fiquei ligada da primeira até a última nota. O espetáculo é fascinante”, elogiou Donatella Versace, na legenda da série de fotos.

O que chamou a atenção dos seguidores, no entanto, foi o visual da designer de moda, que apareceu com o rosto aparentemente rejuvenescido. A mudança levou os internautas a suspeitarem que ela teria passado por algum procedimento estético.

“Realmente tem um novo doutor babadeiro na área, porque o novo rosto da Donatella Versace tá um arraso”, comentou um seguidor brasileiro. “Vim ver o novo rosto da mamãe”, brincou outro.

Ao comparar com outras imagens da noite, no entanto, é possível notar que as fotos publicadas por Donatella passaram por algum tipo de edição, rejuvenescendo digitalmente o rosto da italiana.



