luto Morre o ator Paulo Giardini, aos 62 anos, vítima de um AVC Ele era irmão da atriz Eliane Giardini e participou de novelas como "O outro lado do paraíso", "Nos tempos do imperador" e "Pantanal"

Morreu nesta segunda-feira (2), aos 62 anos, o ator Paulo Giardini. A informação foi confirmada pelo ator Paulo Betti, seu ex-cunhado.

Giardini, que era irmão da atriz Eliane Giardini, foi vítima de um AVC (acidente vascular cerebral) que o deixou um mês e meio inconsciente.

O velório está marcado para esta terça-feira, às 9h, Memorial do Carmo, no Caju, região Central do Rio.

"Estou muito triste! Irmão mais novo da Eliane, veio morar conosco quando seu pai, Homero, faleceu. Era um adolescente. Passou a ser meu filho e irmão mais novo. Um ator maravilhoso, um bravo guerreiro da vida. Artista plástico inspirado. Quem nunca comeu a famosa “pizza do Paulinho”? Quem nunca desfrutou seu humor, seu conhecimento, sua alegria de homem do Teatro? Ele prestou o ultimo vestibular na Uerj com seu filho Miguel! Todos estamos tristes com sua partida! Paulinho encantou, foi ver Seu Homero, Fauzi Arap, Aderbal Freire, Solange, Rubens, Ester!", escreveu Paulo Betti em publicação no Instagram.

Paulo Giardini acumulou diversos trabalhos no teatro, na televisão e no cinema.

Participou do elenco das novelas "O outro lado do paraíso", "Nos tempos do imperador" e "Pantanal", da TV Globo, além de ter atuado na novela "Dona Beja", da Max, que ainda não foi ao ar.

No teatro, trabalhou em peças como "Vestido de noiva", "Morte e Vida Severina", "Breve encontro" e "Depois da queda". Também era artista plástico.

