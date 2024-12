A- A+

Cinema Oscar: Relembre os prêmios e indicações que "Ainda estou aqui" recebeu no exterior até aqui O filme e Fernanda Torres foram indicados ao Satellite Awards nesta segunda-feira

" Ainda estou aqui" continua fazendo barulho na atual temporada de premiações. Nesta segunda-feira, o longa de Walter Salles recebeu duas indicações ao Satellite Awards 2025, premiação anual da IPA (International Press Academy), associação de jornalistas de entretenimento fundada nos anos 1990. A produção concorre nas categorias melhor filme internacional e melhor atriz drama, com Fernanda Torres.

Fernanda Torres enfrenta Angelina Jolie (“Maria Callas”), Lily-Rose Depp (“Nosferatu”), Nicole Kidman (“Babygirl”), Saoirse Ronan (“The Outrun”) e Tilda Swinton (“O quarto ao lado”) na disputa de melhor atriz drama. Já “Ainda Estou Aqui” compete com “Reinas” (Peru), "A garota da agulha" (Dinamarca), “A semente da figueira sagrada” (Alemanhã), “La espera” (Espanha) e “Ondas” (República Tcheca). A cerimônia acontece no dia 26 de janeiro.

Além disso, no fim de semana, "Ainda estou aqui" conquistou o prêmio de melhor filme estrangeiro em premiação da Associação de Críticos de Cinema do Novo México.

Até o momento, foram vários prêmios e indicações recebidos pelo longa brasileiro. No próximo dia 17, será vez de saber se o filme estará entre os 15 pré-selecionados na disputa do Oscar de melhor filme internacional. A premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas acontece no dia 2 de março, em Los Angeles.

Prêmios recebidos

Melhor roteiro no 81º Festival de Veneza, na Itália;

Prêmio de atuação internacional para Fernanda Torres no Critics Choice Awards (seção Latino Cinema & Television), nos Estados Unidos;

Melhor filme pelo júri popular na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no Brasil;

Prêmio do público no Festival Internacional de Cinema de Vancouver, no Canadá;

Melhor filme global pelo júri popular no Festival de Cinema de Mill Valley, nos Estados Unidos;

Melhor filme internacional pela Associação de Críticos de Cinema do Novo México, nos Estados Unidos;

Prêmio do Público no Festival De Pessac, na França;

Prêmio Danielle Le Roy, eleito pelo Júri Jovem, no Festival De Pessac, na França;

Menção honrosa como um dos cinco melhores longa metragens internacionais no National Board of Review Awards, nos Estados Unidos;

Segundo lugar em melhor atuação do ano para Fernanda Torres, no prêmio da Associação de Críticos de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Prêmio Crouching Tiger Hidden Dragon East-West para Walter Salles, no Festival Internacional de Cinema de Pingyao, na China;

Prêmio mestres do cinema para Walter Salles, no Philadelphia Film Festival, nos Estados Unidos.

Prêmio do público no Festival de Cinema de Miami, nos Estados Unidos.

Indicações

Melhor filme em língua não-inglesa e melhor atriz drama, para Fernanda Torres, no Globo de Ouro, nos Estados Unidos;

Melhor filme de língua estrangeira no Critics Choice Awards, nos Estados Unidos;

Melhor filme internacional e melhor atriz drama, para Fernanda Torres, no Satellite Awards, nos Estados Unidos;

Melhor filme internacional no prêmio da Associação de Críticos de Cinema On-line de Nova York, nos Estados Unidos;

Melhor filme internacional pelo Círculo de Críticos de Cinema de San Francisco, nos Estados Unidos;

Melhor filme internacional pela Sociedade de Críticos de Cinema de Las Vegas, nos Estados Unidos.

