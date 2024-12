Exposição "Diários da Praça" entra em cartaz na Casa Estação da Luz

A- A+

A exposição “Diários da Praça” abre ao público na Casa Estação da Luz, em Olinda, a partir desta quarta-feira (18), das 17h às 21h. Na mostra, estão reunidas 26 obras criadas por artistas em situação de vulnerabilidade social.

Contando com apoio do Programa Funarte Retomada Artes Visuais, a iniciativa é encabeçada pelo Coletivo Aurora de Estrelas. Há seis anos, o grupo trabalha junta à população em situação de rua da Região Metropolitana do Recife.

O nome da exposição é uma referência à Praça do Diário, foco das atividades atuais do coletivo. Com mais de 100 oficinas realizadas, o Aurora de Estrela compreende a arte como uma poderosa ferramenta de transformação.



Manoel Quitério assina a curadoria da mostra. Entre os artistas residentes, estão Ana Tatangelo, Cigana da Silva, Daniel Kaio, Rosemeryly Oliveira e Tati Veloso.

Serviço:

Exposição “Diários da Praça”, do Coletivo Aurora de Estrelas

Quando: abre nesta quarta-feira, das 17h às 21h; visitação até 10 de janeiro, de quarta a domingo, das 11h às 16h

Onde: Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Morais, 313, Olinda)

Entrada gratuita

Instagram @auroradeestrelas

Veja também

MÚSICA Música de Adele não poderá ser reproduzida sem autorização de Toninho Geraes; entenda