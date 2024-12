A- A+

sósias Fernanda Torres se candidata a concurso de sósias de Marisa Monte e pode concorrer com Marina Sena Artistas mostraram interesse pela disputa, que ocorrerá na Universidade Federal do Pará, em Belém (PA)

Após as disputas dos sósias de Fernanda Torres e Selton Mello, a moda dos concursos de sósias deve continuar, pelo menos por enquanto.

A tendência agora é seguir para celebridades além das relacionadas ao filme “Ainda estou aqui”, filme que representa o Brasil na disputa pelo Oscar.

A última a ser alvo de uma corrida semelhante é a cantora Marisa Monte — um concurso que pode colocar em rivalidade a intérprete de Eunice Paiva no longa de Walter Salles e Marina Sena.

“Hoje acontece menos, mas na época em que usava cabelão longo, era comum que me confundissem com a diva Marisa Monte”, disse Fernanda em uma publicação no Instagram nesta segunda-feira (16).

“Não preciso nem dizer do orgulho que aquilo me dava. Agora, depois das disputas de sósias do Selton Mello e dos meus, Marisão avisa que vai rolar uma com ela, em Belém. Me candidato de longe, com essa foto de 2010, comigo vestida de Circe, da Odisseia, para um programa baseado no Fábulas Fabulosas, do Millôr Fernandes”, publicou a atriz.

Mas a disputa pelo título relativo à Marisa Monte pode contar ainda com uma outra concorrente de peso: Marina Sena.

“Voltando meu cabelo pro preto agora para participar”, disse a artista logo que viu que o concurso seria realizado em Belém (PA) no dia 19 de dezembro.

O evento é voltado aos estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA). O vencedor da disputa ganhará um copo oficial da Loja MM.

Quem ficar com o segundo lugar levará um mês de Spotify universitário e o terceiro colocado, um polaroid de Marisa.

