sósias Chamada de "Tia Vani" por amigas da filha, atriz vence concurso de sósias de Fernanda Torres no Rio Lu Anastácio recebeu prêmio das mãos do sósia de Selton Mello

Após o sucesso com o concurso de sósias de Selton Mello no início do mês, o cinema Estação Net Rio recebeu neste domingo um novo evento, agora para definir a "gêmea" de Fernanda Torres.

E se a disputa do ator acabou repercutindo por ter um vencedor que incorporou mais o espírito de Selton do que propriamente uma semelhança física, o concurso de Fernanda terminou com uma vencedora que lembra sim a protagonista de " Ainda estou aqui".

A atriz Lu Anastácio, que diz ter sido confundida com Fernanda por toda vida, recebeu o prêmio das mãos de Ramon Carneiro, o primeiro "Selton Mello negro do Brasil".

Ou como ele mesmo gosta de dizer, "Selton Caramelo". Ela precisou superar outras 30 participantes na disputa.

Em depoimento, Lu falou um pouco sobre as comparações com a filha de Fernanda Montenegro.

A atriz revelou, inclusive, que é tratada por amigas da filha como "Tia Vani", em referência à personagem de Fernanda em "Os normais".

"A vida toda fui confundida por ela em elevadores, aeroportos, às vezes com apenas olhares e sorrisos ao me ver, e outras vezes me abordando, dizendo que a filha adoraria saber que me conheceu. Na hora, não entendia e ria, mas até eu mesma via tamanha semelhança e ria disso. As amigas da minha filha, quando cresceram, começaram a me chamar de Tia Vani", disse a atriz.

