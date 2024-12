Hollywood Reporter elege 'Ainda estou aqui' o oitavo melhor filme de 2024; veja o top 10

A- A+

A tradicional revista americana The Hollywood Reporter elegeu o drama brasileiro " Ainda estou aqui", de Walter Salles, como o oitava melhor filme de 2024.

O indiano "Tudo que imaginamos como luz", de Payal Kapadia, foi apontado o melhor filme do ano segundo a publicação.

Curiosamente, o longa não é ameaça para o brasileiro em uma eventual disputa do Oscar, afinal não foi escolhido pela Índia como representante na categoria melhor longa internacional.

"O primeiro filme de Walter Salles em seu país natal, o Brasil, em 16 anos, traz um olhar íntimo e nada sentimental para a história verídica do ex-deputado Rubens Paiva, levado de sua casa no Rio de Janeiro em 1971 para interrogatório pela ditadura militar e nunca mais visto", destaca a THR.

"Com o regime recusando-se até mesmo a confirmar a sua detenção, a família vive durante anos com uma incerteza paralisante.

Mas a tragédia eleva a esposa de Rubens, Eunice, imbuída da graça, dignidade e heroísmo discreto de Fernanda Torres."

O texto destaca ainda o trabalho de Fernanda Montenegro: "Ampliando a carga emocional do drama, a idosa e enferma Eunice é interpretada no final da vida pela mãe de Torres, Fernanda Montenegro, a estrela inesquecível da estreia internacional de Salles em 1998, 'Central do Brasil'."

Confira os dez melhores filmes de 2024 pela revista Hollywood Reporter:

"Tudo que imaginamos como luz"

"Queer"

"O brutalista"

"La chimera"

"Hard Truths"

"Anora"

"Flow"

"Ainda estou aqui"

"Nosferatu"

"A verdadeira dor"

