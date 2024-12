A- A+

ainda estou aqui "Ainda estou aqui" é indicado ao Critics Choice Awards na categoria de melhor filme estrangeiro Com recentes indicações para o Globo de Ouro, o longa vem sendo aclamado positivamente pela crítica internacional

Nesta quinta (12), os indicados ao Critic Choice Awards foram divulgados, e "Ainda Estou Aqui" recebeu a indicação de Melhor Filme de Língua Estrangeira.

O filme de Walter Salles vem aparecendo nas listas de indicados em outras premiações.

No Globo de Ouro, foi indicado na mesma categoria (Melhor Filme em Língua Não-Inglesa), além da indicação de Fernanda Torres na categoria de Melhor Atriz.

Confira a lista de indicados na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira:

Tudo Que Imaginamos Como Luz

Emilia Pérez

Flow

Ainda Estou Aqui

Kneecap

The Seed of the Sacred Fig

