CINEMA As indicações de Fernanda Torres e "Ainda estou aqui" ao Globo de Ouro impactam corrida do Oscar? A entrega do Globo de Ouro acontece no dia 5 de janeiro. Os indicados ao Oscar 2025 serão conhecidos em 17 de janeiro

As indicações de Fernanda Torres e " Ainda estou aqui" ao Globo de Ouro de melhor atriz de filme de drama e melhor filme de língua não-inglesa, respectivamente, divulgadas na manhã desta segunda-feira, aumentaram a expectativa para possíveis indicações ao Oscar 2025.



O longa de Walter Salles, adaptação de livro de Marcelo Rubens Paiva, foi selecionado para representar o país na disputa por uma vaga entre os concorrentes a melhor filme internacional.

Estar na lista do Globo de Ouro é mesmo um sinal de boas notícias no Oscar? É um indicativo animador, mas não o único — nem o mais importante. Principalmente no início desta década, quando a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood foi acusada de falta de representatividade em suas estruturas. Em 2022, nem houve transmissão ao vivo da premiação.





— Durante muitos anos, o Globo de Ouro foi considerado o grande termômetro do Oscar, mas hoje essa função fica com os prêmios de sindicatos — diz o crítico de cinema e Bonequinho do Globo Marcelo Janot. — Mas não dá para ignorá-lo, e é muito bom ver “Ainda estou aqui” nele.

Os prêmios de sindicato são os chamados “Guild Awards”: há o Producers Guild of America, dos produtores; Directors Guild of America, dos diretores; Writers Guild of America, dos roteiristas; e o Screen Actors Guild, dos atores. Isso sem contar tantas outras premiações e listas de prestígio. A entrada de “Ainda estou aqui” no rol de melhores filmes internacionais do ano do National Board of Review, tradicional associação de críticos de Nova York, é um feito considerável. O Critics’ Choice de melhor atuação internacional dado a Fernanda por outra associação de críticos americana e canadense, em outubro, também animou. No domingo, mais uma conquista: ela compartilhou o segundo lugar com Demi Moore, de “A substância”, em prêmio da Associação de Críticos de Los Angeles.

A entrega do Globo de Ouro acontece em Los Angeles, no dia 5 de janeiro. Os indicados ao Oscar 2025 serão conhecidos em 17 de janeiro.

