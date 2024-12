Fernanda Torres celebra indicação ao Globo de Ouro; veja vídeo

A- A+

Em Londres promovendo "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres comemorou a notícia de ter sido indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz de drama. A produção, dirigida por Walter Salles, também recebeu indicação na categoria de melhor filme de língua não-inglesa.



Ao celebrar o reconhecimento da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que organiza o prêmio, atriz relembrou o fato de a mãe, Fernanda Montenegro, ter sido listada na mesma categoria, em 1999, por sua atuação em "Central do Brasil", também de Walter Salles.

''É incrível que 25 anos depois do Walter com a minha mãe terem participado deste prêmio, agora eu seja indicada ao Globo de Ouro junto com um indicação para melhor filme de língua não-inglesa, neste ano muito concorrido, com muitos filmes diferentes e muito bons", disse a atriz.



"É muito emocionante e enaltece o poder do ‘ Ainda estou aqui”, um drama falado em português. É muito emocionante eu ter sido indicada em uma categoria que a maioria dos outros filmes são falados em inglês."

Fernanda também mencionou o fato de ter ficado com o segundo lugar em prêmio da Associação de Críticos de Los Angeles, divulgado na noite do último domingo.

"Ontem (domingo, dia 8) também foi surpreendente a menção honrosa que eu recebi da Associação de Críticos de Los Angeles, ao lado da Demi Moore, pois é um prêmio para todas as interpretações femininas e masculinas do ano, então é mesmo extraordinário. Estou muito feliz também que o filme segue forte nos cinemas do Brasil."

Também em Londres, Walter Salles celebrou o reconhecimento internacional do trabalho de Fernanda.

"Muito feliz pelo Golden Globes ter reconhecido ' Ainda estou aqui' e o talento incrível da Fernanda Torres. É um prêmio para o cinema brasileiro como um todo, e para um trabalho coletivo que só foi possível graças ao livro maravilhoso de Marcelo Rubens Paiva", disse o diretor. "Essas indicações chegam 25 anos depois das de 'Central do Brasil'. É emocionante que as extraordinárias Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, vivendo Eunice Paiva no cinema, tenham ambas sido indicadas."

As concorrentes de Fernanda Torres

A brasileira foi indicada com mais cinco atrizes na categoria drama, todas elas intérpretes em língua inglesa. Em ordem alfabética, disputam o prêmio a americana Angelica Jolie, por "Maria"; a inglesa Kate Winslet por "Lee"; a australiana Nicole Kidman por “Babygirl”; a americana Pamela Anderson, por “The Last Showgirl”; e a inglesa Tilda Swinton por "O quarto ao lado".

Entre os indicados na categoria de filme em língua não-inglesa, além do brasileiro, estão “A garota da agulha” (Dinamarca); “Emilia Peréz” (França); “The Seed Of The Sacred Fig” (Irã); “Tudo Que Imaginamos Como Luz” (Índia) e “Vermiglio” (Itália).

