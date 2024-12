Elton John critica legalização de maconha nos Estados Unidos: "É viciante"

A- A+

Elton John, eleito Ícone do Ano pela revista Time, condenou a legalização da maconha nos Estados Unidos e no Canadá, dizendo que a medida representa "um dos maiores erros de todos os tempos". Com mais de 30 anos de sobriedade, ele argumentou que a cannabis vicia e pode levar ao uso de outras drogas, com base em sua própria experiência.

“Afirmo que é viciante (…). Leva a outras drogas. E quando você está chapado, e eu estou chapado, você não pensa normalmente”, disse ele em entrevista à Time.

Essa reflexão vem de suas experiências pessoais com os vícios, principalmente na década de 70, quando começou a usar cocaína por influência de seu ex-empresário, John Reid. Sobre a legalização da cannabis, iniciativa tomada em vários estados americanos, o artista afirmou: “Legalizar a marijuana nestes locais é um dos maiores erros de todos os tempos” , declarou.

Na entrevista, ele também comentou sobre seu trabalho ajudando outros artistas, como Eminem e Robbie Williams, em sua reabilitação. “É difícil dizer a alguém que ele está sendo um idiota”, disse ele sobre seu relacionamento com o falecido George Michael, que lutava contra o abuso de substâncias.

Apesar da legalização em vários países, Elton John continua crítico da marijuana, sustentando que ela tem um impacto negativo nas pessoas. Recentemente premiado com o status EGOT, reconhecimento dado a quem ganha os quatro principais prêmios norte-americanos (Emmy, Grammy, Oscar e Tony), o cantor destacou como as drogas afetaram profundamente sua vida e sua carreira.

