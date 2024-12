A- A+

MÚSICA Música de Adele não poderá ser reproduzida sem autorização de Toninho Geraes; entenda O compositor brasileiro do samba ''Mulheres'' acusou a cantora britânica de plágio pela canção ''Million Years Ago''

A música ''Million Years Ago'', de Adele, não poderá ser reproduzida e comercializada sem a autorização do cantor e compositor brasileiro Toninho Geraes. A determinação foi dada pela Justiça do Rio de Janeiro, sustentada pela acusação de plágio de Geraes contra a cantora britânica.

O processo de plágio movido por Toninho Geraes, alega que a sua composição ''Mulheres'', gravada por Martinho da Vila em 1995, teve suas melodias usadas na canção ''Million Years Ago'', do álbum ''25'', creditada pela artista Adele e o produtor norte-americano Greg Kurstin, em 2015. A acusação também cita o envolvimento das gravadoras Sony, Universal Music e o Beggars Group.



Durante três anos, Toninho Geraes procurou negociar com Adele, mas não obteve sucesso. O juiz Victor Agustin Cunha afirmou que ''Million Years Ago'' possui ''integral consonância melódica'' com o samba ''Mulheres''.

Caso a decisão da Justiça do Rio de Janeiro seja infringida pelas plataformas de streaming, rádios e canais de televisão, a multa será de R$ 50 mil para cada reprodução da música. De acordo com Fredímio Trotta, advogado de Toninho Geraes, os veículos devem receber a notificação oficial durante esta semana, o que daria validade à determinação, que ainda cabe recurso.

Confira o vídeo-prova da sobreposição comparativa das melodias:

