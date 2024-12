A- A+

música Taylor Swift: saiba quais são as músicas da cantora mais ouvidas no Brasil De acordo com o Ecad, "Love Story" é a composição da norte-americana mais regravada por outros artistas

Eleita artista do ano da Billboard, Taylor Swift é uma das maiores estrelas da música pop na atualidade. Para celebrar os 35 anos da cantora na última sexta-feira (13), o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulgou as músicas da artista mais ouvidas no Brasil nos últimos cinco anos.

Segundo o levantamento, “Shake it off” foi a canção preferida pelos “swifties” - como são chamados os fãs da cantora. “Anti-hero” e “Love story” ficaram na segunda e terceira posições deste ranking.

O Ecad revelou também que a música mais regravada de autoria da artista até o momento foi “Love story”. Outra curiosidade foi o cantor Ed Sheeran como o intérprete que mais gravou canções de Taylor Swift.

A cantora tem 345 obras musicais e 1.654 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil. Como artista internacional, ela tem o seu direito autoral de execução pública garantido no País por meio de contratos de representação firmados entre as associações de música brasileiras e estrangeiras.

Confira os dados do Ecad:

Ranking das músicas de autoria de Taylor Swift mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública

1 Shake it off - Shellback / Taylor Swift / Max Martin

2 Anti-hero - Taylor Swift / Fun

3 Love story - Taylor Swift

4 Blank space - Shellback / Taylor Swift / Max Martin

5 This is what you came for (feat. Rihanna) - Calvin Harris / Taylor Swift

6 Cruel summer - Taylor Swift / Fun / Anne Erin Clark

7 Me! - Joel Little / Taylor Swift / Brendon Urie

8 Delicate - Shellback / Taylor Swift / Max Martin

9 Long live - Taylor Swift

10 Lavender haze - Zoe I Kravitz / Taylor Swift / Sounwave / Fun / Dew Sam / J. Sweet

Top 5 das músicas de autoria de Taylor Swift mais regravadas

1 Love story - Taylor Swift

2 Shake it off - Shellback / Taylor Swift / Max Martin

3 We are never ever getting back together - Shellback / Taylor Swift / Max Martin

4 Blank space - Shellback / Taylor Swift / Max Martin

5 Wildest dreams Shellback / Taylor Swift / Max Martin



