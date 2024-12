Filha de Vanusa agradece "oportunidades" após revelar que fazia faxina em restaurante

A- A+

Filha de Vanusa e Antônio Marcos, Aretha Marcos, de 50 anos, afirmou, nesta segunda-feira (16) no Instagram, que vem recebendo “novas oportunidades” depois de revelar que estava precisando trabalhar em um restaurante. Por meio de um vídeo publicado na última semana, a cantora, que vive distante dos holofotes, havia afirmado que tinha assumido diversas funções em um estabelecimento no interior de São Paulo.

“Minha vida já tomou outro rumo. Amigos muito queridos, depois que viram eu anunciar que estava trabalhando em um restaurante, estão me trazendo novas oportunidades. Eu vou ter que me dedicar muito para essa oportunidade, mas o que eu quero dizer pra vocês é: quando a gente se move e busca, o novo se apresenta, e outras oportunidades chegam”, disse Aretha.

“Agora, tenho como me dedicar à arte, minha área, aquilo que eu amo e sei que é o meu verdadeiro caminho.”

Em um vídeo publicado anteriormente na rede social, ela afirmou que estava sendo sendo “impedida” de cantar. Aretha, entretanto, não explica o que teria acontecido. “Não posso cantar, como um castigo por tudo o que postei, por tudo o que expus. Quero dizer a vocês que não retiro uma única palavra do que eu postei, e mais: não há mais necessidade de que eu fique falando, porque a minha vida”, afirmou ela. “A verdade virá, para que vocês conheçam a realidade por trás de tudo o que vem ocorrendo comigo. Perseguição é crime. Exploração do nome, da casa, da imagem de uma pessoa é crime. Tortura, aliciamento psicológico e de pessoas, de redes sociais, é crime.”

Longe dos holofotes, Aretha revelou ainda o motivo de ter deixado de lado as redes sociais um pouco: “Eu estou um pouco ausente porque estou trabalhando em um restaurante: servindo, lavando louça, fazendo faxina. Trabalho digno, íntegro, sem explorar a vida de ninguém, nunca. Nunca explorei a vida de ninguém. É um trabalho que eu consegui através do meu sacrifício, esforço e merecimento”, contou. “Agora, pelo menos, eu posso viver com integridade. Posso pagar as minhas contas sem ter que ficar pedindo nada pra ninguém, nem ser um problema pra ninguém. O problema da minha sobrevivência está resolvido, mas como artista não posso, no Brasil.”

Sucesso na década de 1980

Filha da cantora Vanusa, que morreu em novembro de 2020, e fruto de seu casamento com o cantor Antônio Marcos, Aretha Marcos foi estrela mirim da TV Globo na década de 1980, quando participou dos especiais infantis como "A arca de Noé", "Pirlimpimpim" e "Plunct, plact, zuuum".

A atriz e cantora é irmã da atriz Paloma Duarte (por parte de pai) e do empresário de cantores sertanejos Rafael Vannucci.

