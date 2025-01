A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Aline e Diogo Almeida dão primeiro beijo da edição no after do Show de Quarta Aline e Diogo compartilhavam de flertes e carícias dentro da casa, e no after do Show de Quarta protagonizaram o primeiro beijo do BBB 25

Na madrugada desta quinta (30), durante o after do Show de Quarta, os brothers Aline e Diogo Almeida derão o primeiro beijo da edição do Big Brother Brasil 25.

Aline e Diogo já trocavam flertes dentro da casa e em outras festas da edição, fazendo com que a especulação da formação do primeiro casal do BBB 25 corresse entre os participantes.

Mas foi apenas no after do Show de Quarta que o casal avançou de fase.

Dançando juntos, Aline e Diogo se beijaram ao som de "Cobaia", da cantora Luana Prado. Os participantes em volta comemoraram ao perceber o primeiro beijo da edição, gritando e correndo em volta do casal.

Veja também