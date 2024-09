Americano é acusado de fraude por criar bandas e fãs por IA e arrecadar US$ 10 milhões em royalties

A- A+

Um homem da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, usou inteligência artificial para criar centenas de milhares de músicas falsas de bandas inventadas e depois as colocou em serviços de streaming onde as canções eram tocadas por um público de ouvintes falsos.



Com esse esquema, ele teria arrecadado simplesmente US$ 10 milhões, segundo promotores dos EUA que o acusam de fraude.

Michael Smith, de 52 anos, foi acusado de roubar pagamentos de royalties de plataformas de streaming por sete anos. Smith, um músico de carne e osso, produziu música gerada por IA e a tocou bilhões de vezes usando bots que ele havia programado, de acordo com a acusação.

Os supostos artistas tinham nomes como "Callous Post", "Calorie Screams" e "Calvinistic Dust" e produziram músicas como "Zygotic Washstands", "Zymotechnical" e "Zygophyllum" que alcançaram às paradas de sucesso na Amazon Music, Apple Music e Spotify, de acordo com as acusações.

“Smith roubou milhões em royalties que deveriam ter sido pagos a músicos, compositores e outros detentores de direitos cujas músicas foram transmitidas legitimamente”, disse Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

Smith foi preso na última quarta-feira e enfrenta acusações que incluem fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. Se condenado, ele pode pegar até 20 anos de prisão por cada acusação. O advogado dele não foi identificado e Smith não pôde ser contatado imediatamente em um número listado sob seu nome em Cornelius, Carolina do Norte.

Este é o primeiro caso criminal envolvendo manipulação de streaming musical movido pela procuradoria de Nova York. O sucesso comercial na indústria é cada vez mais medido em audições digitais, apesar da compensação insignificante que as empresas de streaming oferecem aos artistas, que dependem cada vez mais de aparições em shows para ganhar dinheiro.

Mas a música popular moderna é um assunto predominantemente digital, com artistas usando computadores para criar batidas e remendar as imperfeições em suas vozes. Mas, segundo os promotores, Smith cortou o elemento humano quase completamente.

Seu esquema envolvia um processo circular, eles disseram. Primeiro, Smith criou milhares de contas falsas de streaming usando endereços de e-mail comprados online.



Eram cerca de 10 mil, algumas terceirizadas com cúmplices contratados quando o processo de criar as contas se tornou muito trabalhoso. Smith então criou um software para transmitir sua música em loops de diferentes computadores, dando a aparência de ouvintes individuais sintonizando de lugares diferentes, disseram os promotores.

Um detalhamento financeiro que ele enviou a si mesmo por e-mail em 2017 (ano em que o esquema se iniciou, segundo os promotores), indicava ser possível transmitir suas músicas 661.440 vezes por dia. A essa taxa, ele estimou, poderia receber pagamentos de royalties diários de US$ 3.307,20 — ou até US$ 1,2 milhão em um ano.

Para evitar a detecção por plataformas de streaming, os promotores disseram que Smith espalhou sua atividade por um grande número de músicas falsas, nunca transmitindo uma única composição muitas vezes.

Inicialmente, ele teria carregado músicas compostas por ele mesmo nas plataformas, mas depois de determinar que seu catálogo era muito pequeno para produzir uma renda significativa, tentou aumentar o número de músicas às quais tinha acesso, disseram os promotores.



Primeiro, usou o catálogo de um publicitário musical e, mais tarde, tentou vender seus serviços para outros músicos que o pagariam para tocar suas músicas ou entregar uma parte de seus royalties. Ambos os planos falharam, disseram os promotores.

Então, em 2018, dizem os promotores, Smith se uniu aos robôs. Junto com o CEO de uma empresa de música de IA e um promotor musical, nenhum dos dois indiciado na acusação, Smith criou um catálogo impressionante de músicas falsas, enviando milhares para plataformas de streaming a cada semana.

"Tenha em mente o que estamos fazendo musicalmente aqui", escreveu em um e-mail de 2019 para o executivo de IA. “Isso não é ‘música’, é ‘música instantânea’ ;).”

As composições chegariam a Smith com nomes de arquivo como “n_7a2b2d74-1621- 4385-895d-ble4af78d860.mp3.” Então, ele gerava nomes para as músicas e seus artistas: “Zygopteris,” “Zygopteron,” “Zygopterous,” “Zygosporic” e assim por diante.

Em um mundo com bandas reais chamadas Dirty Projectors, Neutral Milk Hotel e Sunn 0))), álbuns reais como “Yankee Hotel Foxtrot” e músicas reais como “MMMBop,” os títulos não geravam estranheza.

Em junho de 2019, Smith estava ganhando cerca de US$ 110 mil por mês, com uma parte indo para os cúmplices, disse a acusação. Em um e-mail em fevereiro deste ano, Smith se gabou de ter alcançado 4 bilhões de streams e US$ 12 milhões em royalties desde 2019.

Smith, disseram os promotores, mentiu descaradamente para as empresas de distribuição de música. Em outubro de 2018, uma empresa informou que ele havia recebido "vários relatos de abuso de streaming" e que planejava remover suas músicas de todas as lojas. Smith, segundo as acusações, respondeu com uma negação fortemente formulada:

"Isso é absolutamente errado e louco!", disse ele. "Não há absolutamente nenhuma fraude acontecendo! Como posso apelar disso?"

Veja também

Saúde Fabiana Justus comemora 38 anos de vida e 5 meses de renascimento: "Não mudaria nada"