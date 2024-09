A- A+

FAMOSOS Mariah Carey volta ao trabalho após morte da mãe e da irmã: "Foram algumas semanas muito difíceis" Cantora vai se apresentar no palco Sunset da próxima edição do Rock in Rio

A vida de Mariah Carey mudou completamente em um dia. No final de agosto, a cantora confirmou que sua mãe, Patricia Carey , e sua irmã, Alison, morreram no mesmo dia.



E depois de um tempo sem se comunicar com seu público, Mariah resgatou o contato com seu público nas suas redes sociais para mostrar que está dedicada ao seu trabalho.

O vídeo curto que Carey postou na manhã de domingo mostra ela cantando um trecho da música “It's Like That” enquanto sorri para a câmera. “De volta ao trabalho”, escreveu o artista no post. Depois, acrescentou: “Foram algumas semanas muito difíceis e agradeço o amor e apoio de todos. Mal posso esperar para ver meus fãs na China e no Brasil. Eu os amo!".



Quando a notícia da morte de sua mãe e irmã foi divulgada, a artista enviou um comunicado à revista People falando sobre o ocorrido: “Parte meu coração ter perdido minha mãe no fim de semana passado”, disse ela.



Depois, ela revelou que a notícia veio acompanhada de outra tragédia: “Infelizmente, numa trágica reviravolta, a minha irmã perdeu a vida no mesmo dia”, observou.

Ela se disse “abençoada” por ter tido a oportunidade de passar um tempo com a mãe na semana anterior à sua morte. “Agradeço o amor, apoio e respeito de todos pela minha privacidade durante este momento impossível”, expressou.

A notícia gerou uma onda de apoio de fãs e colegas da indústria musical, que expressaram sua solidariedade à cantora de “All I Want for Christmas”.



Carey não forneceu mais detalhes sobre as causas da morte de sua mãe ou irmã. Patricia Carey tinha 87 anos, enquanto Alison, que morava em Nova York, tinha 63.



Patricia Carey foi uma figura chave na vida da cantora. Foi ela quem apresentou Mariah ao mundo da música, tendo sido uma talentosa cantora de ópera na juventude.



Desde cedo, Patrícia fomentou na filha o amor pela música, que se tornou uma das artistas de maior sucesso de todos os tempos. No entanto, a relação entre as duas era cheia de tensões.



A mulher, que também era professora de canto, era casada com o pai da artista, Alfred Roy, de quem se separou quando Mariah tinha três anos e que faleceu em 2002.

O relacionamento de Mariah com sua irmã Alison era praticamente inexistente, e ambas estavam afastadas há muito tempo. Sua irmã a havia processado em 2021 por supostamente lhe causar sofrimento emocional por causa do conteúdo postado pela cantora em suas memórias e chegou a dizer que Mariah usou seu livro para “humilhá-la e envergonhá-la”.



Alison também enfrentou tribunal com a mãe, depois de apresentar uma queixa ao Supremo Tribunal de Nova Iorque contra Patricia por alegadamente forçá-la a ter relações sexuais com homens adultos no contexto de rituais satânicos na sua infância.

Como relata a Page Six, Carey nunca procurou sua falecida irmã, apesar de saber previamente que ela estava morrendo. O amigo próximo de Alison, David Baker, disse ao The Sun que a intérprete “teve a pior atitude: nunca tentou contato” com a irmã mais velha durante o seu afastamento, nem sequer para ver como estava a evoluir quando foi colocada em cuidados paliativos.

“Um telefonema ou, melhor ainda, uma videochamada teria significado muito para Alison. Mas isso nunca aconteceu”, disse Baker. E acrescentou que a irmã mais velha ficou “muito triste” porque Mariah “cortou o contato com ela” e decidiu manter distância. “A rejeição cruel acrescentou mais dor ao sofrimento de Alison”, disse ele.

Veja também

DA BAHIA "Ecologia dos Sentidos": exposição em Olinda traça panorama da fotografia baiana