A- A+

CELEBRIDADES Mariah Carey diz que mãe e irmã morreram no mesmo dia, no fim de semana De acordo com o site TMZ, artista pediu privacidade

A cantora Mariah Carey, atração do Rock in Rio em setembro, perdeu a mãe e a irmã no mesmo dia, durante o último fim de semana. A informação é do portal americano TMZ. As causas das mortes das duas não foram divulgadas.

Segundo o site, Carey afirmou em comunicado que seu "coração está partido por ter perdido minha mãe neste fim de semana. Infelizmente, em uma reviravolta trágica, minha irmã perdeu a vida no mesmo dia."



No comunicado, a cantora fiz que se sente "abençoada por ter passado a última semana com minha mãe antes de ela falecer."

Carey encerra o comunicado agradecendo o apoio de todos e pedindo privacidade.

De acordo com o TMZ, Mariah Carey e a mãe não tinham uma relação fácil. A cantora descreveu Patricia como "corda espinhosa de orgulho, dor, vergonha, gratidão, ciúmes, admiração e decepção" em suas memórias, publicadas em 2020, "The Meaning of Mariah Carey."

A relação com a irmã era ainda mais distante, e Alison chegou a processar Mariah por alegações de abuso feitas no mesmo livro.

Veja também

TELEVISÃO Gabriela Loran exalta representatividade e humanização de personagens trans em "Renascer"