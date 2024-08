Terremoto em Portugal: famosos como Luana Piovani e Letícia Spiller falam sobre tremor

A- A+

Leia também

• Terremoto em Portugal: saiba como se mede o fenômeno e entenda a escala que avalia força

• Terremoto em Portugal de magnitude 5,3 abala o sul do país

• Vídeos mostram momento em que terremoto de magnitude 5,3 atinge Portugal

O terremoto de magnitude 5,3 que atingiu Portugal na madrugada desta segunda-feira foi sentido por diversas celebridades brasileiras que moram ou estão de passagem pelo país. Luana Piovani e Leticia Spiller, por exemplo, foram algumas das estrelas que falaram sobre o assunto, nas redes sociais.

Luana Piovani

No início da segunda-feira, Luana contou para os seguidores o que aconteceu de noite.

"Menina, hoje tremeu a terra aqui em Portugal. Eu acordei de madrugada e eu pensei nisso, mas sabe aquele acordo zumbi de 4 segundos assim? Voltei a dormir. Agora de manhã só se fala nisso e parece que foi um abalo sísmico bem forte. Já senti quando morava no Japão, mas nunca mais tinha sentido. É uma sensação bem maluca porque você sente que tem alguma coisa acontecendo, mas você leva um tempo para entender que a terra que está tremendo."

Letícia Spiller

Em Portugal a trabalho, Letícia compartilhou uma notícia sobre o abalo sísmico com os dizeres: "essa madrugada por aqui a terra tremeu".





Letícia Spiller — Foto: Instagram

Suzana Werner

A atriz, casada com o ex-goleiro Julio César, mora na Europa há mais de 20 anos. Agora em Portugal, ela contou que não sentiu nada.

"Terremoto de magnitude 5,4 na escala Richter atinge Portugal. Graças a Deus não sentimos aqui em casa. Medo! Alguém sentiu aí???"

Aguinaldo Silva

O autor de novelas, que mora há anos no país, também sentiu os tremores e fez relatos nas redes sociais.

"5:30 da manhã, 20 minutos após o tremor de terra aqui em Portugal, magnitude de 5,9, que me acordou e me fez pular da cama. Tudo calmo, ninguém na rua", escreveu no Instagram.

O que aconteceu em Portugal?

Segundo a imprensa local, o epicentro do abalo foi registrado às 5h11 (horário local). Episódio sísmico é considerado o maior no país desde o ano de 1969.

Segundo a agência de notícias Europa Press, o abalo foi sentido na região de Lisboa, em Porto e no distrito de Setúbal, além de diversos pontos da Espanha e no Marrocos.

Nenhuma vítima e nenhum dano significativo foram registrados, segundo a Proteção Civil.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se reuniu com o ministro de Estado e o primeiro-ministro em função para avaliar o episódio. Na reunião, Sousa destacou a "resposta rápida" e "boa coordenação" entre a Proteção Civil e o governo.

Segundo o ministro de Estado, Paulo Rangel, o abalo sísmico funcionou como um “teste real” que permitiu verificar se o país tem “meios de resposta” a situações como a registrada nesta madrugada.

Veja também

Inclusão Plaza Shopping realiza exposição fotográfica inclusiva a partir desta segunda (26)