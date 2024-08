Terremoto em Portugal: saiba como se mede o fenômeno e entenda a escala que avalia força

A- A+

Um terremoto de magnitude 5,3 atingiu Portugal na madrugada desta segunda-feira. Segundo a imprensa local, o epicentro do abalo foi registrado às 5h11 (horário local). Episódio sísmico é considerado o maior no país desde o ano de 1969.

Tremor de terra em Lisboa. pic.twitter.com/pPRTa1xVyE — João (@01joaojoao) August 26, 2024

A força de um terremoto é registrada no que é chamada de "escala de magnitude de momento", que mede a quantidade de energia liberada quando as rochas ao longo de uma falha tectônica se movem. A magnitude é calculada usando dados de uma rede de instrumentos, chamado sismógrafo, que registram a energia se espalhando a partir da origem do terremoto, em forma de ondas de movimento no solo.





Até a década de 1970, uma escala diferente era usada, desenvolvida por um sismólogo americano, Charles Richter. Essa escala foi considerada imprecisa para terremotos muito grandes.

A escala de magnitude de momento é logarítmica — ou seja, cada número inteiro de magnitude representa cerca de um aumento de 30 vezes na energia liberada. Portanto, um terremoto de magnitude 9.5 — como o que ocorreu no Chile em 1960, o mais forte já registrado — é mais de 30 mil vezes mais poderoso do que um terremoto de magnitude 6.5, que por si só pode ser muito destrutivo.

A quantidade de tremor que um terremoto causa é medida em escalas separadas, como a Escala de Mercalli Modificada. Esse valor varia de lugar para lugar e depende da geografia da área, junto com a força e profundidade do terremoto. Usando essa escala, o Serviço Geológico dos Estados Unidos relatou um valor máximo de tremor um pouco acima de 6 — ou “forte” — perto do epicentro, na sexta-feira, e as pessoas sentiram tremores em toda a região.

Mundialmente, a frequência de terremotos permaneceu largamente inalterada ao longo das décadas. Em média, há cerca de 1,5 mil terremotos de magnitude 5,0 ou mais a cada ano. Destes, cerca de 15 são de magnitude 7 ou mais. Teoricamente, um terremoto de magnitude 10 é possível, mas a falha teria que ter cerca de 12,8 mil quilômetros de comprimento, ou um terço da circunferência da Terra.

Magnitude está longe de ser uma medida completa da destrutividade de um terremoto. Outros fatores geológicos, como localização, profundidade da falha, tipo de rochas e solo, podem afetar quanta destruição um terremoto pode causar. Métodos e qualidade de construção também desempenham um papel importante no número de vítimas, assim como o momento do evento e se as pessoas estão em casa, no trabalho ou na rua.

Quais regiões foram atingidas pelo Terremoto em Portugal?

Segundo a agência de notícias Europa Press, o abalo foi sentido na região de Lisboa, em Porto e no distrito de Setúbal, além de diversos pontos da Espanha e no Marrocos.

Nenhuma vítima e nenhum dano significativo foram registrados, segundo a Proteção Civil.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se reuniu com o ministro de Estado e o primeiro-ministro em função para avaliar o episódio. Na reunião, Sousa destacou a "resposta rápida" e "boa coordenação" entre a Proteção Civil e o governo.

