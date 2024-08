A- A+

FAMOSOS Celebridades que deram uma segunda chance ao amor, mas fracassaram: "Ele teve que me aturar muito" Jennifer Lopez e Ben Affleck não são as únicas celebridades que acreditaram que voltar era uma boa ideia: de Elizabeth Taylor e Richard Burton a Miley Cyrus e Liam Hemsworth, os casos mais ressonantes de Hollywood

Depois de fazerem o mundo acreditar que o amor verdadeiro perdura e vence no final, Jennifer Lopez e Ben Affleck terminaram o relacionamento (pela segunda vez) e ainda em meio a um escândalo.



Em 2004, eles cancelaram o noivado e terminaram um romance de dois anos, em parte por toda a relação entre os dois ter se tornado pública demais. Na época, eles foram o primeiro casal famoso a ganhar um nome próprio: “Bennifer”.



Porém, alguns casamentos e vários filhos depois, o casal se reencontrou em 2021. Ficaram noivos novamente e desta vez se casaram, mas em 20 de agosto de 2024, ela pediu o divórcio.





Assim, JLo e Affleck se juntaram a uma seleta lista de casais da indústria do entretenimento que acreditaram na força do amor, mas fracassaram uma segunda vez. De Justin Bieber e Selena Gomez a Elizabeth Taylor e Richard Burton, veja abaixo os casos mais emblemáticos.

Pamela Anderson & Tommy Lee (e Kid Rock)

Pamela Anderson é reincidente em términos e reencontros. Aconteceu com ela duas vezes: primeiro com Tommy Lee – pai dos seus dois filhos e a quem ela mais tarde chamou de “o amor da minha vida” – e depois com Kid Rock. A atriz, que alcançou a fama em 1992 como a Casey Jean Parker (CJ) de "Baywatch", apaixonou-se pelo baterista do Mötley Crüe em 1995. Foi uma paixão arrebatadora que eles se casaram quatro dias de se conhecerem. A união se deu numa praia de Cancún. “Foi realmente amor à primeira vista”, disse a atriz à People.

Mesmo em uma vida de excessos, o casal conseguiu seguir em frente e constituir família: em maio de 1996 deram as boas-vindas ao filho Brandon Thomas Lee e, um ano depois, Dylan Jagger Lee veio ao mundo. Juntos, eles também enfrentaram o escândalo do vazamento de um vídeo de sexo que trazia os dois como protagonistas. Alguns meses depois do nascimento de Dylan, Anderson pediu o divórcio: as pressões, o cerco da imprensa, as carreiras e a criação de dois filhos pequenos foram demais para eles. Apesar da separação, a atriz e o roqueiro se reecontraram várias vezes antes de finalmente seguirem caminhos separados em 2008.

No meio de todas essas idas e vindas, Pamela conheceu Kid Rock, outra figura do mundo da música. O casal se conheceu em 2001 e imediatamente decidiu unir suas vidas. O rápido namoro culminou em um noivado em abril de 2002, mas no ano seguinte eles se separaram. Quatro anos depois, o destino os reuniu no iate de um amigo em comum em St. Tropez, e eles voltaram a namorar em julho de 2006. Esse regresso resultou em um casamento que durou quatro meses.

Justin Bieber & Selena Gómez

Justin Bieber e Selena Gómez viveram uma das histórias de amor mais divulgadas do mundo das estrelas adolescentes. O primeiro capítulo foi escrito pelos seus empresários em 2009: eles fizeram o contato para apresentá-los. Imediatamente se tornaram bons amigos, mas o público esperava mais deles. No final de 2010, surgiu uma foto dele dando um beijo carinhoso nela, na varanda de um quarto de hotel no Caribe. As especulações se espalharam até março de 2011, quando ela confirmou, no programa de Ellen Degeneres, que Justin era seu namorado.





Justin Bieber e Selena Gomez — Foto: Divulgação

A relação se fortalecia diante dos olhos dos fãs, e o casal demonstrava seu amor em cada um dos eventos para os quais era convidado. Falava-se até em um possível casamento. “Não, sou muito jovem. Um dia ficarei noivo, quando encontrar a pessoa certa, em cinco ou dez anos. Isso não significa que Selena não seja essa pessoa! Ela vai me matar se eu disser isso!”, disse ele na época, à Vanity Fair.

A primeira separação oficial de Gomez e Bieber foi em novembro de 2012. O que se seguiu foi um relacionamento confuso até para seus seguidores, que ficaram surpresos ao ver uma foto deles juntos cinco meses depois. Embora tenham negado por muito tempo, eles encobriram o retorno com postagens em suas contas do Instagram, e se separaram e voltaram a ficar juntos diversas vezes. Então, no início de 2018, após vários escândalos e mensagens criptografadas, se separaram definitivamente.

Miley Cyrus & Liam Hemsworth

Miley Cyrus já era uma celebridade global graças à sua personagem Hannah Montana quando se apaixonou por Liam Hemsworth, seu colega de elenco em "A última música". O ano era 2009, ela tinha 16 anos e ele 19, e imediatamente se tornaram um dos casais mais icônicos da indústria do entretenimento. Mas o conto de fadas durou pouco: começaram a circular rumores sobre suas infidelidades e, em agosto de 2010, o representante do ator confirmou que ele e Cyrus haviam se separado.





Miley Cyrus e Liam Hemsworth — Foto: Reprodução / Instagram

A partir desse momento e durante os dez anos que se seguiram, o casal se separou e reatou diversas vezes. Jovens, atraentes e famosos, suas brigas viraram escândalos na mídia e suas reconciliações viraram capas de revistas. Em 2012, Hemsworth propôs a Cyrus com um anel caríssimo. “Estou muito feliz por estar noivo e espero ter uma vida de felicidade com Liam”, disse a artista à People. Esse compromisso acabou naufragando no ano seguinte numa nova crise.

Embora tenham tentado reconstruir suas vidas – ela com Benji Madden e Patrick Schwarzenegger, enquanto ele foi visto beijando a cantora e atriz mexicana Eiza González –, em 2016 tentaram novamente. E entre idas e vindas, em dezembro de 2018 se casaram numa cerimônia intimista. Oito meses depois, assinaram os papéis do divórcio e se separaram para sempre.

Elizabeth Taylor & Richard Burton

Elizabeth Taylor e Richard Burton se conheceram em 1963, durante as filmagens de "Cleópatra", quando ambos eram casados: ele com Sybil Williams; ela com Eddie Fisher. A paixão foi instantânea. Em 1964, com os paparazzi em busca de um cartão-postal do romance escandaloso e logo depois que ela se divorciou, ele a pediu em casamento no King Edward Hotel, em Toronto. O casamento aconteceu em Montreal. “Elizabeth Burton e eu estamos muito felizes”, resumiu o ator britânico em um breve comunicado.

Taylor e Burton viveram uma vida de luxo durante o tempo que estiveram juntos: aos poucos se posicionaram como um dos casais mais poderosos do entretenimento. Porém, por trás da lenda, nem tudo eram fama, viagens, iates caros, joias e grandes eventos. Em seus diários particulares, publicados em 2012, o ator contou seus dias de luxúria e suas brigas, intensificadas pelo álcool.

Além disso, como pagaram o preço do poder, da fama e do dinheiro: aquela imagem de casal perfeito, construída por um grande grupo de colaboradores - secretárias, guarda-costas, enfermeiras, maquiadores e fotógrafos pessoais, entre outros - ruiu em 1974, com seu primeiro divórcio. Um ano depois, eles se casaram novamente, mas o amor não foi suficiente e em 1976 eles se separaram em definitivo.

Paul Simon & Carrie Fisher

Quando Carrie Fisher e Paul Simon se apaixonaram perdidamente, ela ainda não era famosa — estava no meio das filmagens do primeiro "Star Wars", o filme que a levaria a ser conhecida em todo o mundo. Ele, por outro lado, já era parte da famosa dupla de folk rock Simon & Garfunkel. O relacionamento foi marcado por momentos depressivos, pelo uso de drogas dela e pelas inseguranças pessoais dele, segundo Peter Ames Carlin no livro "Homeward Bound: The Life of Paul Simon".

A filha de Debbie Reynolds e Eddie Fisher se casou com o músico em 1983 e no ano seguinte eles já estavam divorciados. O casamento durou 11 meses, embora o amor tenha ido muito mais longe: depois namoraram, de forma intermitente, por mais 12 anos. O caso teve fim durante uma estranha viagem à Amazônia brasileira. Após uma experiência xamânica envolvendo uma visão causada por uma mistura de ervas psicodélicas, ela decidiu terminar o relacionamento.

“Acho que, na melhor das hipóteses, posso ser considerada uma namorada interessante. Mas uma esposa? Acho que é por isso que sou uma decepção”, comentou Fisher com humor em sua autobiografia. “Pobre Paul. Ele teve que me aturar muito. Acho que no final caí na história da 'boa anedota, má escolha na vida real'. Eu era muito boa como material, mas no dia a dia era mais do que ele conseguia aguentar.” Após a separação, Fisher e Simon continuaram bons amigos.

