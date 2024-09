A- A+

FAMOSOS Antes e depois: o efeito do novo tratamento para naturalizar o rosto de Scheila Carvalho Ex-dançarina do grupo É o Tchan precisou realizar duas sessões dermatológicas para retirar ácido hialurônico de sua face

A ex-dançarina do grupo É o Tchan Scheila Carvalho, de 50 anos, compartilhou nas suas redes sociais o procedimento que decidiu realizar para retirar o ácido hialurônico de seu rosto com o objetivo de “recuperar a naturalidade do olhar” dela e ter traços faciais mais naturais.

O ácido hialurônico é uma substância presente no corpo humano. Ela possui propriedades hidratantes e estimulantes de colágeno. No entanto, após os 25 anos, essa produção diminui.



Também é muito usado em procedimentos para harmonizar as linhas faciais do rosto, visto que é um produto temporário e pode sair de forma natural do rosto após alguns meses.

Scheila precisou de duas sessões do procedimento para retirar o produto. "Olha só como meu olhar abriu! Recuperar a naturalidade do meu olhar e do meu sorriso foi a melhor sensação", disse.

"Quando a gente removeu esse excesso de ácido hialurônico, a gente deu espaço para a musculatura agir. Ela tinha uma sensação de peso. Ao diminuir essa estrutura, a gente deu uma abertura no olhar, porque o produto estava muito posicionado na musculatura. O olhar da Sheila voltou a ficar mais aberto", explicou o dermatologista Diego Corrêa, profissional que realizou o procedimento.

Como é feito a retirada?

A desarmonização, quando feita com ácido hialurônico, que ainda é o produto mais utilizado em casos de harmonização facial, é feita com um tipo de antídoto que atua contra a substância, chamada de hialuronidase, uma enzina que quebra as moléculas aplicadas.

— Durante o processo de desarmonizacão podemos reavaliar a quantidade de volume do material, as proporções faciais, se o visagismo do paciente foi alterado ou se a saúde foi comprometida. As pessoas estão buscando a naturalidade, o envelhecimento com saúde e atratividade sem riscos ou dismorfias. O natural é belo — afirma a cirurgiã dentista especializada em orofacial e coordenadora da Harmonyface cursos, Dany Moura.

Riscos

Colocar ou retirar preenchedores em qualquer parte do corpo gera alguns riscos. O principal deles é a deformidade daquela região. Que vai depender de alguns pontos, por exemplo, o tempo que aquela substância está localizada no corpo do paciente, a quantidade do preenchedor e se a pele da pessoa tem uma boa elasticidade.

Entre os principais perigos estão: obstrução do fluxo sanguíneo no local da aplicação, necrose da pele, deformação do rosto e infecções generalizadas.



Tanto a harmonização quanto a desarmonização são contraindicados para pessoas que têm alergia aos produtos usados ou componentes da fórmula. Bem como gestantes e lactantes, por não ter estudos suficientes que comprovem a segurança para esses grupos.

Pessoas com doenças autoimunes ou que estejam com lesões ativas no lugar da aplicação também não devem ser submetidas ao procedimento. Caso haja uma gripe, resfriado, ou infecções, deve-se aguardar melhorar o quadro de saúde. Além, é claro, de problemas emocionais, devido a mudanças em sua própria imagem.

