A- A+

FAMOSOS Após morte de gêmeo, sertanejo Conrado e esposa divulgam foto do filho Bernardo: "Nossa força" Bebês nasceram prematuros, com 34 semanas, na última segunda (3)

Leia também

• Faustão: nefrologista explica como funciona a máquina de hemodiálise portátil que apresentador usa

• Cantor Conrado, da dupla com Wesley, cancelou show por causa da morte do filho; entenda

O cantor sertanejo Conrado e a esposa Anna Moraes compartilharam uma foto do filho Bernardo, que nasceu na última segunda-feira (3).



Em uma publicação feita em conjunto no Instagram, o casal afirma que o pequeno é um “presente enviado pelo nosso Senhor”. Logo após o nascimento do menino, eles anunciaram também a morte do gêmeo, Miguel, após “três horas de muita luta”.



“Tão lindo, tão amado, tão abençoado, nossa força, nossa motivação, nosso acalento! Um presente enviado pelo nosso Senhor, um amor inexplicável, incondicional! Obrigado meu Deus pela dádiva de sermos pais do Bernardo, nosso príncipe. A cor da nossa esperança”, diz o casal na legenda da foto que traz o bebê vestindo uma roupa verde.



De acordo com Anna, os meninos nasceram prematuramente, com 34 semanas e um dia. Bernardo foi quem nasceu primeiro, com 2,16 kg e 44,5 cm. Já Miguel, que não resistiu, veio ao mundo com 2,65 kg e 41 cm.

Um comunicado publicado pelo perfil da dupla Wesley e Conrado afirma que o pequeno Miguel nasceu com má-formação e morreu três horas após o nascimento. O texto ainda diz que “a mãe e Bernardo passam bem e estão no quarto do hospital, em Goiânia”.

A dupla Wesley e Conrado cancelou o show que faria na última terça-feira (4), em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Veja também

Adoção Cachorro queimado em incêndio é adotado por família de Ozzy Osbourne