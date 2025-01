BBB 25: 'Brasil todo viu, menos eu', diz Gracianne, que perdeu o Show de Quarta

A- A+

Protagonistas do primeiro beijo do BBB 25, Aline e Diogo Almeida aassumiram o rocance no after do Show de Quarta. Vetada do evento após uma dinâmica, Gracyanne Barbosa brincou com o novo casal, na tarde desta quinta-feira (30),

"Fiquei sem graça, estou sobrando aqui", brincou a musa fitness ao ouvir uma conversa entre os dois. Depois, eela pegou o celular para gravar um conteúdo para o #FeedBBB.

"Eu perdi ontem. O Brasil todo viu, menos eu. Só eu, no Brasil inteiro, que não vi esse beijo", comentou Gracyanne. "Foi lindo", respondeuVitória Strada, contando mais detalhes para a empresária. "Eu só tenho minha imaginação. O Brasil todo viu. Mas eu já pedi para fazer para mim", disse Gracy.

