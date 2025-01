BBB 25: Maike atende ao Big Fone e indica a dupla Diego e Daniele Hypólito ao paredão

A- A+

O Big Fone tocou pela primeira vez na casa do Big Brother Brasil (BBB), na noite deste sábado (25), e Maike atendeu ao toque, ganhando imunidade com a sua dupla Gabriel.



Obedecendo a outro comando do Big Fone, Maike foi orientado a indicar imediatamente, junto com Gabriel, outra dupla para ir para o Paredão deste domingo (26), e os irmãos Hypólito foram os escolhidos.



Vale lembrar que Diego e Daniele foram os vencedores da Prova do Anjo realizada também neste sábado e Maike e Gabriel foram para o Castigo do Monstro, por escolha dos irmãos.

Onde estavam os brothers?

No gramado estavam os monstros da semana Maike e Gabriel, dormindo em espreguiçadeiras, próximas ao telefone.

Além deles, Diego Hypólito estava na piscina conversando com a irmã' Daniele.

Na varanda, estavam a dupla Delma e Guilherme e as amigas Eva e Renata.



Os demais participantes estavam divididos, alguns na academia e outros na parte interna da casa.

