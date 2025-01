A- A+

Crítica BBB 25: "Só esse povo do Rio de Janeiro que escuta isso mesmo", dizem os gêmeos sobre funk Os brothers João Pedro e João Gabriel reclamaram do gênero após sentirem falta do sertanejo na playlist da festa deste sábado (25)

Parece que a playlist não agradou aos gêmeos João Pedro e João Gabriel na madrugada deste sábado, 25, durante a segunda festa do BBB 25. Após receber o show dos sertanejos Tierry, Gustavo Mioto e Luan Pereira, a dupla não gostou de ouvir funk carioca na casa.



Quando a música De ladin, do grupo Dream Team do Passinho, começou a tocar, os gêmeos reclamaram da escolha da produção do programa. "Toda hora essas músicas! Não quer botar [sertanejo], não põe!", disse João Pedro. "Ô musicaiada brega! Nossa Senhora! Isso não é música, não, moço", continuou João Gabriel, comentando com Maike.



"Só esse povo do Rio do Janeiro que escuta isso mesmo! Mal sabem eles que o que movimenta o Brasil é o agro. Essa p**** não vira nada! O povo acha que no Rio de Janeiro tem música", afirmou João Gabriel.



Para completar a noite dos gêmeos, a música Joga pra Lua, de Anitta e Pedro Sampaio, era a próxima na playlist e não passou batida da avaliação dos goianos.



"Só desse povo que escuta isso!", lamentou João Pedro. "Musicaiada feia! Tá 'amarrado', eu não cresci ouvindo um 'trem' desses, não!", completou João Gabriel, que se retirou ao ritmo da música.



Os comentários da dupla também motivaram reações de internautas nas redes sociais.

