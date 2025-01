A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Veja as duplas que estão no paredão As duplas Edilberto e Raissa, Diego e Daniele Hypólito e Vitória Strada e Mateus competem pela vaga na casa mais vigiada do Brasil

Neste domingo (26), o segundo paredão da edição do Big Brother Brasil 25 foi formado.

As duplas Edilberto e Raissa, Diego e Daniele Hypólito e Vitória Strada e Mateus estão na mira da eliminação desta semana, que acontece nesta terça (28).

Confira como o paredão foi formado:

Big Fone

Durante a madrugada, a cada foi informada da anulação do Big Fone deste sábado (25). Assim, o telefone tocou novamente no programa do domingo (26), sem que a casa soubesse.

A sister Camilla atendeu ao Big Fone, imunizando a si mesma e sua dupla, Thamiris. Receberam a missão de indicar uma dupla que não estivesse na Mira do Líder ao paredão, e escolheram os circenses Edilberto e Raissa.

Mira do Líder

Ao vencerem a Prova do Anjo, Diego e Daniele Hypólito escolheram imunizar a dupla Aline e Vinícius, que estavam na Mira do Líder.

As duas duplas restantes na Mira eram Camilla e Thamiris e Vitória Strada e Mateus.

Mas as irmãs ganharam imunidade ao atender o Big Fone, o que levou a dupla Camarote diretamente ao Paredão.

Indicação da Casa

No confessionário, as 20 duplas votaram e chegaram em um empate: Diego e Daniele Hypólito e Eva e Renata.

Com o Voto de Minerva dos líderes Diogo Almeida e Vilma, os irmãos ficaram como a Indicação da Casa.

Por meio de um contragolpe, a dupla Edilberto e Raissa puxaram os participantes Guilherme e Delma para a berlinda.

Prova Bate e Volta

As duplas Edilberto e Raissa, Diego e Daniele Hypolito e Guilherme e Delma disputaram a prova Bate e Volta, que contou com três fases.

Baseada na sorte, os jogadores tinham que acertar quais cabines estavam premiadas, passando para próxima fase quem encontrasse as certas.

Na primeira fase, de seis cabines, três estavam premiada, e a segunda fase teve a mesma dinâmica. Na fase final, somente quatro cabines, e apenas uma delas premiada.

Ganhando a prova, a dupla Guilherme e Delma se livraram do paredão desta semana.

