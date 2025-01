BBB 25: Camilla atende Big Fone e indica Edy e Raissa direto para o paredão

A- A+

Camilla atendeu o Big Fone que tocou mais uma vez neste domingo (26), após uma irregularidade durante o primeiro Big Fone da temporada e indicou Edy e Raissa diretamente para o paredão. A sister ganhou imunidade ao lado da sua dupla, Thamiris.

Camilla e Thamiris estavam Na Mira do Líder e não poderão ser votadas no paredão deste domingo.

Edi e Raissa terão direito a um contragolpe, que será revelado na hora da formação da berlinda.

Cancelamento

Tadeu Schmidt entrou em flash ao vivo na programação da Globo, na madrugada deste domingo (26), para anunciar a decisão do primeiro Big Fone do BBB 25.

Maike, parceiro de Gabriel, atendeu ao telefonema na noite de sábado (25) e garantiu a imunidade, além do direito de indicar uma dupla ao Paredão. O nadador escolheu Diego e Daniele Hypolito para a berlinda. No entanto, Maike cometeu uma infração ao atender o telefonema sem a boneca Maria Eugênia, descumprindo as regras do Castigo do Monstro.

Ambas as decisões foram anuladas e o brother ainda sofreu punição gravíssima, perdendo 500 estalecas.



