Branco Mello, dos Titãs, passará por nova cirurgia para remoção de tumor

O músico Branco Mello, dos Titãs, passará por uma nova cirurgia, dessa vez para a retirada de um pequeno tumor em estágio inicial, localizado em uma das amígdalas, que foi detectado em um exame de rotina. Este será o terceiro procedimento para retirada de um tumor enfrentado pelo músico.

Segundo a equipe da banda, o músico de 62 anos ficará um período afastado dos shows e retornará quando completar sua recuperação. Sérgio Britto, Tony Bellotto, Beto Lee e Mário Fabre seguirão cumprindo a agenda de shows com o músico Caio Góes, que assumirá o baixo até a sua volta.

Em outubro de 2023, Branco Mello passou por uma cirurgia para retirar um tumor na língua. Essa já era a segunda cirurgia do artista que, em novembro de 2022, retirou um tumor na hipofaringe (entrada do esôfago). O tumor, em estágio inicial, também foi detectado num exame de rotina. Em 1998, Branco foi operado para tratar de um aneurisma de aorta. Na ocasião, ele descobriu o problema ao fazer um exame de check-up. Foi colocada uma prótese no lugar da válvula aórtica.

Durante a turnê comemorativa dos 40 anos dos Titãs, em São Paulo, Branco agradeceu ao público presente e celebrou a cura do câncer que atingiu a hipofaringe e chegou a deixá-lo totalmente sem voz. Ele fez o primeiro tratamento em 2018, mas em 2021 precisou se submeter a uma cirurgia para a retirada de um novo tumor, recidiva do primeiro.

Há apenas dois dias, o cantor gravou a música “É Preciso Saber Viver" com o Coral Sua Voz, composto por pacientes oncológicos que perderam a voz devido a câncer de laringe ou de boca. A gravação faz parte do projeto “Voz Que Inspira”, liderado pelo A.C. Camargo Cancer Center, e foi publicada no canal do YouTube do hospital no último dia 18.

