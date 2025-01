A- A+

EUA Califórnia: influencer que viralizou com Machado de Assis diz que cidade "desapareceu" em incêndio Courtney Henning Novak, americana que fez sucesso ao recomendar clássicos da literatura nacional, diz estar bem e recebe apoio de internautas: "Enviando amor do Brasil"

A família de Courtney Henning Novak, a americana que fez sucesso ao ler livros clássicos de Machado de Assis e Clarice Lispector, além de opinar e recomendar outros clássicos da literatura nacional, é uma das afetadas diretamente pelo incêndio florestal que atinge a Califórnia, nos Estados Unidos. Em uma publicação no Instagram nesta quarta-feira (8), a influencer afirmou que ela e os parentes estão seguros, apesar de a cidade onde cresceu ter “desaparecido” em chamas.

“Estamos seguros”, escreveu Courtney com letras maiúsculas na legenda de uma foto em que aparece com o animal de estimação de sua irmã, Bear.

“Por enquanto, estamos hospedados em um hotel com meus pais e minha irmã. Primeiro, eles foram evacuados de Palisades e vieram para Pasadena. Suas casas desapareceram. Não consigo acreditar na rapidez e na extensão do incêndio. Estou em choque e devastada. A cidade onde cresci desapareceu.”

No texto, ela lembrou que amigos seus perderam suas casas em meio ao incêndio, mas que acredita que o bairro onde está agora é seguro. “Sinto como se minha vida tivesse se transformado em um filme de apocalipse”, descreveu Courtney. “Minhas orações estão com os bombeiros e com todos os afetados por isso.”

Nos comentários, internautas brasileiros — que passaram a acompanhar Courtney após suas recomendações de Machado de Assis — enviaram mensagens de apoio à influencer. “Sinto muito. Enviando amor do Brasil. Espero que sua família e seus livros estejam seguros”, disse uma pessoa. “Fique firme e em segurança com seus amores. Força e um grande abraço para você”, comentou uma outra.

“Meus melhores sentimentos para você, sua família e seus amigos. E para o lindo cachorrinho. Que vocês consigam se recuperar o mais breve possível”, escreveu uma das seguidoras da influencer.

