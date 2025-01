Bombeiros da Califórnia dizem que ainda não há como controlar incêndios espalhados por seca e ventos

A- A+

Os bombeiros que foram mobilizados para atuar nos incêndios florestais que têm devastado áreas de Los Angeles afirmam que não é possível conter o fogo devido aos ventos fortes, e que a prioridade das equipes no momento é “garantir que todas as pessoas saiam” com segurança das partes afetadas. Pelo menos 80 mil pessoas já receberam ordem de retirada, e o governador da Califórnia, Gavin Newsom, reforçou o alerta de perigo para a região.

— Os incêndios estão crescendo porque os ventos não estão diminuindo. Na verdade, não há previsão de que diminuam durante toda a noite e provavelmente até amanhã (quarta-feira) — disse na terça-feira David Acuna, oficial de informações públicas do Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire), à CNN.

Chamados de ventos de Santa Ana, eles são comuns na Califórnia durante os meses mais frios, mas podem, às vezes, ajudar a espalhar incêndios florestais perigosos. No caso atual, os ventos de Santa Ana estão alimentando os incêndios em Los Angeles, com a mídia local indicando ventos de até 160 quilômetros por hora em algumas áreas mais elevadas nesta quarta-feira, espalhando as chamas em direção às partes mais densamente povoadas da cidade.

Como funcionam os ventos de Santa Ana?

Os ventos de Santa Ana são fortes, secos e frequentemente quentes. Eles costumam percorrer o oeste de Nevada e Utah em direção ao sul da Califórnia — e ocorrem nos meses mais frios, quando sistemas de baixa e alta pressão se intensificam nas latitudes médias do hemisfério norte, explicou Alex Hall, diretor do Instituto de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Universidade da Califórnia, em Los Angeles.

Esses ventos são criados por uma alta pressão sobre a Grande Bacia — o vasto deserto do oeste que abrange vários estados. O ar que desce perde sua umidade e flui no sentido horário em direção ao sul da Califórnia, onde passa por cadeias montanhosas que separam o deserto da região metropolitana ao longo da costa. Como um rio de movimento lento que de repente se estreita e se transforma em corredeiras, o ar acelera ao se espremer por algumas passagens e cânions, tornando-se mais seco e quente à medida que desce.

Os ventos de Santa Ana frequentemente atingem velocidades de 97-129 km/h e são a principal razão para o aumento do risco de incêndios, pois os ventos secos retiram a umidade da vegetação. Uma vez que um incêndio se inicia, os ventos o espalham facilmente.

Como a mudança climática afeta os ventos de Santa Ana?

Os cientistas ainda não sabem ao certo, disse Hall. Por um lado, está “bem demonstrado que temperaturas mais altas criam incêndios maiores”, afirmou. E, à medida que a mudança climática encurta a estação chuvosa da Califórnia, os ventos poderiam coincidir cada vez mais com condições ambientais mais secas, propensas a surtos de incêndios florestais. Ao mesmo tempo, a pesquisa sugere que “se o deserto estiver aquecendo mais do que o oceano, haverá uma diferença menor de pressão entre ambos”, o que poderia enfraquecer esses ventos.

— É essa diferença de pressão que impulsiona esses ventos — disse ele, destacando que ainda não há um consenso sobre o assunto.

Os ventos de Santa Ana são perigosos?

Os ventos de Santa Ana têm o potencial de criar condições climáticas que ameaçam vidas. Eles podem levantar brasas de um incêndio existente para uma área não queimada, onde podem iniciar um novo incêndio, explicou Jesse Torres, chefe de batalhão do Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia. Segundo ele, isso cria “quase dois incêndios, que queimam rapidamente juntos”.

Os danos causados pela força dos ventos de Santa Ana podem dificultar as operações de combate a incêndios, acrescentou Torres, porque ventos perigosos podem temporariamente impedir a operação de aeronaves do corpo de bombeiros — caso dos incêndios atuais. Os ventos fortes também podem derrubar árvores, colocando as pessoas em risco e obstruindo veículos de emergência e dificultando operações de retirada de áreas em perigo, afirmou.

— Algumas de nossas maiores preocupações, não apenas para o público, mas para nós como bombeiros, envolvem as linhas de energia derrubadas e os postes de energia que caem devido a esses ventos fortes e bloqueiam as estradas — disse.

Por que os ventos são chamados de Santa Ana?

Ninguém sabe ao certo de onde vem o nome. A hipótese mais comum é a de que ele tenha se originado do cânion de Santa Ana no Condado de Orange, no sul da Califórnia. No entanto, os ventos afetam mais lugares do que apenas um cânion, publicou a BBC. Outros nomes para os ventos de Santa Ana incluem “vento do diabo” ou “vento vermelho”. (Com New York Times)

