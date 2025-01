A- A+

incêndios Ben Affleck é evacuado de casa em meio a incêndios em LA e ''foge'' para a casa de Jennifer Garner Artista, que tem três filhos com atriz, formalizou separação de Jennifer Lopez na última segunda-feira (6)

Ben Affleck passou por momentos de tensão na última terça-feira (7) ao ser evacuado de sua casa na Califórnia, nos Estados Unidos, devido aos incêndios florestais que atingem a região. O ator americano precisou se hospedar na casa de Jennifer Garner, sua ex-mulher e mãe de seus três filhos. Embora a atriz e as crianças também morem em uma área sob alerta por conta do desastre ambiental, ainda não houve evacuação no local.

De acordo com o site TMZ, Affleck vive em uma região de Los Angeles próxima à residência de Garner. A publicação afirma que ainda não se sabe se o ator permanecerá na casa da ex por mais tempo ou se esteve lá apenas para verificar a situação dos filhos, Violet, de 19 anos, Fin, de 15, e Samuel, de 12.

Além de Affleck e Garner, diversas outras celebridades moram na região de Los Angeles. Assim como o ator, Mark Hamill, Spencer Pratt e Heidi Montag, além dos filhos de Travis Barker, também foram retirados de suas casas devido à ameaça do fogo.

Os atores estiveram juntos durante o Natal, segundo fontes da CNN. Eles foram casados por 13 anos, entre 2005 e 2018, mas mantêm uma relação de amizade próxima, principalmente por causa dos filhos.

Poucos dias atrás, na segunda-feira (6), Affleck oficializou o fim de seu casamento com outra estrela: Jennifer Lopez. Embora o pedido oficial de separação tenha sido concretizado neste mês, ele havia sido feito em agosto do ano passado. A cantora já havia mencionado que ela e Ben não viviam como um casal desde abril daquele ano. Eles estavam juntos desde 2022, quando se casaram em Las Vegas.

