Fernanda Torres mostra imagens de Los Angeles durante incêndios florestais: ''Em chamas''

A atriz Fernanda Torres usou as redes sociais, nesta quarta-feira (8), para mostrar imagens de Los Angeles, nos EUA, durante os incêndios florestais de rápida propagação que atingem a cidade. A atriz — premiada, no último domingo (5), com o Globo de Ouro de melhor atriz de filme dramático (pelo trabalho no longa-metragem " Ainda estou aqui") — segue no município para compromissos profissionais.



Na próxima quinta-feira (9), ela será entrevistada no programa "Jimmy Kimmel Live", um dos maiores talk shows do país.

Aliás, nesta quarta-feira (8), Fernanda e o diretor Walter Salles participariam de uma sessão especial de "Ainda estou aqui", em Hollywood, seguida por uma mesa redonda mediada pelo diretor Guillermo Del Toro. O evento foi cancelado devido ao desastre ambiental que motivou uma ordem de retirada para cerca de 80 mil pessoas. "Da minha janela, vejo Los Angeles in flames", lamentou Fernanda Torres, ao clicar a cidade do local onde está hospedada.

O incêndio forçou o governo da Califórnia a decretar estado de emergência na icônica cidade americana. De acordo com a emissora NBC News, 1,4 mil bombeiros foram mobilizados para conter as chamas, que já varreram uma área estimada em 1,8 mil hectares, incluindo uma região conhecida por abrigar mansões de celebridades de Hollywood. A propagação do fogo por áreas residenciais deixou dois mortos e "uma quantidade significativa" de feridos, como informou o chefe do Departamento de Bombeiros do condado de Los Angeles.

Os principais focos de incêndio foram identificados em lados opostos de Los Angeles: a oeste, em Pacific Palisades, bairro costeiro e lar de famosos da indústria do cinema; e a leste, em Eaton Canyon, perto de Pasadena, a 6ª maior cidade da Califórnia, no sopé das Montanhas São Gabriel. Há ainda um terceiro foco ao norte, perto do Vale São Fernando. Um quarto incêndio, muito menor, foi relatado nesta quarta-feira no condado de Riverside, a cerca de 97 km a sudeste de Los Angeles.

