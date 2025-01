Fernanda Torres fica fora da lista do SAG Awards; confira indicados

A- A+

Após conquistar o Globo de Ouro de melhor atriz em filme dramático por "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres ficou de fora da lista de indicadas ao SAG Awards, premiação anual do Sindicado dos Atores.

O prêmio é considerado o principal termômetro para o Oscar de atuação. Ainda assim, a ausência da brasileira era esperada, uma vez que a votação aconteceu antes do resultado do Globo de Ouro e a premiação muitas vezes deixar de fora atrizes estrangeiras.

As indicadas foram: Demi Moore ("A Substância"), Cynthia Erivo ("Wicked"), Mikey Madison ("Anora"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez") e Pamela Anderson ("The Last Showgirl").

Melhor Elenco

"Um completo Desconhecido"

"Anora"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"Wicked"



Melhor ator

Adrien Brody, "O brutalista"

Timothée Chalamet, "Um completo desconhecido"

Daniel Craig, "Queer"

Colman Domingo, "Sing Sing"

Ralph Fiennes, "Conclave"



Melhor atriz

Demi Moore, "A substância"

Cynthia Erivo, "Wicked"

Mikey Madison, "Anora"

Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez"

Pamela Anderson, "The last showgirl"



Melhor ator coadjuvante

Jonathan Bailey, "Wicked"

Yura Borisov, "Anora"

Kieran Culkin, "A verdadeira dor"

Edward Norton, "Um completo desconhecido"

Jeremy Strong, "O aprendiz"



Melhor atriz coadjuvante

Monica Barbaro, "Um completo desconhecido"

Jamie Lee Curtis, "The last showgirl"

Danielle Deadwyler, "The Piano Lesson"

Ariana Grande, "Wicked"

Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"

Melhor elenco em série de comédia

"Abbott Elementary"

"O Urso"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

"Shrinking"



Melhor ator em série de comédia

Adam Brody, "Ninguém Quer"

Ted Danson, "A Man on the Inside"

Harrison Ford, "Shrinking"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jeremy Allen White, "O Urso"



Melhor atriz em série de comédia

Kristen Bell, "Ninguém Quer"

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Liza Colón-Zayas, "O Urso"

Ayo Edebiri, "O Urso"

Jean Smart, "Hacks"



Melhor elenco em série de drama

"Bridgerton"

"O Dia do Chacal"

"A Diplomata"

"Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

"Slow Horses"



Melhor ator em série de drama

Tadanobu Asano, "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

Jeff Bridges, "The Old Man"

Gary Oldman, "Slow Horses"

Eddie Redmayne, "O Dia Do Chacal"

Hiroyuki Sanada, "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"



Melhor atriz em série de drama

Kathy Bates, "Matlock"

Nicola Coughlan, "Bridgerton"

Allison Janney, "A Diplomata"

Keri Russell, "A Diplomata"

Anna Sawai, "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

