Fernanda Torres fala sobre agenda louca após Globo de Ouro: "Estou lidando de forma zen"

Desde setembro, quando " Ainda estou aqui" fez sua estreia no Festival de Veneza, que a vida de Fernanda Torres já não é a mesma.

Nos últimos meses, a atriz viajou com o filme para Los Angeles, Nova York, Toronto, Londres, Roma, São Paulo, Rio e muitas outras cidades, em diferentes pontos do mundo.

No último domingo (5), lá estava ela de volta à Hollywood para a 82ª edição do Globo de Ouro, de onde saiu com o troféu de melhor atriz drama.

Se a agenda da atriz já estava lotada antes do premiação, agora ela despertou ainda mais o interesse da imprensa norte-americana.

Na próxima quinta (9), Fernanda visitará o talk show de Jimmy Kimmel, comediante quatro vezes apresentador do Oscar.

Ao lado de Walter Salles, a brasileira deve permanecer nos Estados Unidos até o fim do mês.

"Ainda estou aqui" estreia no país no dia 17, mesmo dia em que serão anunciadas as indicações ao prêmio da Academia.

Direto da Califórnia, Fernanda falou ao Globo sobre a agenda lotada e a noite que viveu no Globo de Ouro.

Como foi a noite de domingo para você? O que esse prêmio significou?

Foi uma noite linda, inesperada para mim. Mesmo com todas as apostas, ou não apostas, ninguém sabe realmente.

Pode dar para qualquer lado. E foi um ano com atuações femininas, como falei, muito fortes. Todo mundo merecia, ali. Mas calhou de, dessa vez, ser eu.

Acho que já se dividiu. Mariana Jean Baptiste, por exemplo, que não estava na noite de ontem, ela ganhou o prêmio em Nova York, a Nicole (Kidman) levou o prêmio em Veneza.

É um ano que acho que vai dividir muito, porque todo mundo merece, no fundo.

E aí foi uma noite superbonita.

E acho que a coisa mais bonita da noite foi quando eu estava andando para subir no palco, que eu vi o rosto da Kate (Winslet), vi a Tilda (Swinton), vi a Nicole (Kidman), e elas estavam felizes de eu ter ganho, porque era alguém diferente ali, a "New Kid on the Block".

E elas, eu acho, gostaram do filme e gostariam que mais filmes como esse existissem como possibilidade de trabalho para mulheres como nós. Então, foi uma noite super especial.

Chamou a atenção de não ter preparado discurso, mesmo com sua mãe e publicações americanas apostando na vitória. Como foi essa decisão e como se sentiu ao se aproximar da premiação?

Não preparei mesmo porque eu não iria morrer com o discurso no bolso. Imagina, coisa triste, de jeito nenhum.

Eu achava que não iria levar realmente. E quanto mais a noite foi passando, é um outro mundo. Estava num filme falado em português.

Então, para mim, estar entre as nomeadas já era demais, já era lucro. Ter ganho realmente foi totalmente inesperado para mim.

Totalmente. Eu sou uma pessoa pessimista por natureza e odeio expectativa. Se eu tenho um esforço na vida é para não viver na expectativa, é para viver com o que a vida dá como realidade para mim.

Isso às vezes se traduz para um certo pessimismo, mas é melhor assim do que viver triste porque não chegou no píncaro da glória.

Quais os próximos passos da campanha até o Oscar?

Estou dentro do carro a caminho de Palm Springs. Os próximos passos são loucura.

Você conquista um negócio inimaginável, que já deu um trabalho louco de subir aquela montanha, aí você mal chega na montanha, quer dar uma respirada com ar rarefeito e fala assim, agora vamos subir aquela outra montanha ali, um pouco mais alta.

Depois dessa de Palm Springs, amanhã tenho uma sessão apresentada pelo Guilherme Del Toro em Los Angeles, e depois eu tenho uma outra sessão.

São várias exibições em que você vai apresentando para as pessoas, você vai tentando fazer o filme ser visto.

Depois tem mais duas em Nova York. Darei uma entrevista para o Indy Wilson.

Depois da premiação, outras coisas vão chegando. Então, eu estou lidando de forma zen. Acordo, e pergunto: "o que eu tenho hoje?" Eu dou conta do dia.

